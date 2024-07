Gromadzenie się tłuszczu w organizmie może być wynikiem wolnej przemiany materii. Metabolizm możesz przyspieszyć, wykorzystując do tego 7 niezwykłych produktów.

Reklama

Czym jest metabolizm?

Terminem tym określa się przemiany biochemiczne i przemiany energii, jakie zachodzą w naszych organizmach. Mówiąc prostszym językiem, jest to czas przeznaczony na spalanie kalorii, jaki potrzebuje organizm, aby prawidłowo funkcjonować. Jednym z czynników, które wpływają na to, czy mamy szybki, czy wolny metabolizm (inaczej mówiąc – przemianę materii) są uwarunkowania genetyczne. Na te oczywiście nie mamy wpływu. Jest jednak drugi wskaźnik – dieta, i tu już wszystko zależy od Ciebie. Poznaj 7 produktów, które odmienią jakość życia.

1. Herbata zielona pomaga schudnąć

Picie 3-4 filiżanek zielonej herbaty sprawi, że w ciągu dnia spalisz o 50 kalorii więcej. Wydaje się, że to niewiele? To teraz pomyśl, że w przeliczeniu na rok jest to 5 zbędnych kilogramów mniej! A to wszystko dzięki zawartym w zielonej herbacie katechinom – przeciwutleniaczom, zapewniającym szybsze spalanie kalorii.

Zobacz także

2. Cynamon przyspiesza przemianę materii

Cynamon, najstarsza przyprawa świata, naprawdę zasługuje, żebyś włączyła ją do codziennego menu. Pomoże oszukać metabolizm, ponieważ dodana np. do kawy daje uczucie słodkości. Dzięki temu dodasz mniej cukru lub zupełnie z niego zrezygnujesz. Jabłko czy banan z dodatkiem cynamonu z powodzeniem zastąpią tuczący deser.

3. Imbir poprawia trawienie

Imbir to roślina powszechnie stosowana w Azji. Ma wiele dobroczynnych właściwości: zapobiega wzdęciom, zmniejsza poziom cholesterolu i rozgrzewa. Piekący smak zawdzięcza kapsaicynie, która zwiększa termogenezę – proces produkcji ciepła, dzięki któremu organizm może spalać kalorie.

4. Jogurt naturalny – źródło wapnia

Naturalny jogurt wpływa korzystnie na florę bakteryjną układu pokarmowego. Jest doskonałym źródłem witamin A i B. Nie daj się jednak zwieść reklamom i nie pomyl go z tzw. jogurtem owocowym, który jest kopalnią cukru, a nie Twoim sprzymierzeńcem w walce z powolnym metabolizmem.

5. Kurkuma na odchudzanie

Kurkuma to typowa przyprawa orientalna. Hamuje rozwój adipocytów – komórek tkanki tłuszczowej. Bardzo dobrze komponuje się z soczewicą, fasolą oraz zimnymi przekąskami na bazie twarogu. Pamiętaj, aby dodać kurkumę na początku gotowania. Kurkuma to niezastąpione źródło antyoksydantów (przeciwutleniaczy), które usprawnią przemianę materii.

6. Bogate w pektyny jabłka

Pektyny zawarte w jabłkach to substancje, które pęcznieją w żołądku, dzięki czemu dłużej zapewniają uczucie sytości. Działaniem przypominają błonnik rozpuszczalny w wodzie, który zbawiennie wpływa na metabolizm.

7. Ananas – bogactwo witamin i minerałów

Bromelina zawarta w ananasie rozkłada białko, przyspieszając w ten sposób przemianę materii. Ananas jest bogaty w błonnik, wapń, potas, żelazo, cynk, a także witaminy A, C i B. Ananas pozwoli również w naturalny sposób zwalczyć cellulit!