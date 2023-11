Dieta przy cukrzycy wiąże się z koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania produktów zawierających cukry proste oraz tłustych potraw. Mając cukrzyka w rodzinie, należy zastąpić biały cukier dodawany do ciast słodzikami, a smażoną rybę w panierce – gotowaną lub pieczoną.

Wigilia i Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym czasem spędzanym w gronie najbliższych przy suto zastawionym stole. Osoby chorujące na cukrzycę nie muszą rezygnować z tradycyjnych potraw świątecznych. Wystarczy jeść z umiarem, a niektóre przepisy zmodyfikować tak, by składały się z produktów o niskim indeksie glikemicznym.

Co można jeść przy cukrzycy? Zasady

Dieta przy cukrzycy opiera się na zasadach zdrowego i racjonalnego żywienia. Cukrzycy powinni zadbać o regularność posiłków, aby nie dopuścić do wahań poziomu cukru we krwi. Zaleca się jeść 4-5 posiłków dziennie lub 6-7 przy cukrzycy typu I. Ograniczeniu lub wyeliminowaniu podlegają produkty o wysokim indeksie glikemicznym, który można sprawdzić w specjalnych tablicach dla diabetyków. Indeks glikemiczny jest wskaźnikiem określającym wpływ danego produktu na poziom glukozy (cukru) we krwi. Im jest wyższy, tym większy wzrost cukru we krwi. Podstawową zasadą w diecie przy cukrzycy jest ograniczenie węglowodanów łatwo przyswajalnych, czyli cukrów prostych. Znajdują się one przede wszystkim w słodkich wypiekach, ciastach, ciasteczkach i pozostałych słodyczach. W żywieniu powinny pojawić się duże ilości błonnika pokarmowego, który wykazuje właściwości regulujące poziom glukozy we krwi. Produktami bogatymi w ten związek pokarmowy są: gruboziarniste kasze (np. gryczana, pęczak), pieczywo pełnoziarniste, warzywa, owoce.

Świąteczne potrawy dla cukrzyka

Cukrzyca jest powszechnym schorzeniem zaliczanym do chorób cywilizacyjnych. Przygotowując Wigilię i Święta Bożego Narodzenia, warto pomyśleć o członkach rodziny chorujących na cukrzycę. Diabetycy nie muszą rezygnować z jedzenia tradycyjnych potraw. Niektóre ze świątecznych przepisów należy zmodyfikować zastępując poszczególne składniki tymi o niskim indeksie glikemicznym. Nie powodują one nagłych i gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi, które są bardzo niebezpieczne dla cukrzyków. Mąkę pszenną warto zastąpić żytnią, a zwykły biały cukier – ksylitolem, czyli cukrem brzozowym. Zamiennikiem dla cukru może być również naturalny słodzik – stewia. Złotą zasadą obowiązującą cukrzyka w trakcie Świąt Bożego Narodzenia jest „wszystkiego po trochu”. Ze szczególną rozwagą diabetycy muszą podejść do takich potraw, jak: pierogi, kluski z makiem, kompot z suszonych owoców, słodkie desery. Ułatwieniem, a tym samym uprzyjemnieniem świąt cukrzykowi będzie dodawanie do ciast słodzików oraz zrezygnowanie z tłustych potraw. Zalecanymi świątecznymi potrawami dla diabetyków są: czerwony barszcz, kapusta z grzybami oraz ryba, która jest obowiązkowym daniem na wigilijnym i świątecznym stole. Jest ona źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, pełnowartościowego białka oraz licznych składników mineralnych. Należy jednak wyeliminować z jadłospisu rybę smażoną i panierowaną na rzecz gotowanej, parowanej, grillowanej lub pieczonej. Diabetycy mogą spokojnie jeść pierogi z kapustą i grzybami pod warunkiem, że są one gotowane na wodzie, a nie podsmażane czy oprószane skwarkami.

Czego nie powinien jeść cukrzyk w święta?

Świątecznymi potrawami przeciwwskazanymi cukrzykowi są przede wszystkim: dania smażone oraz z dodatkiem majonezu. Diabetyk powinien zrezygnować z jedzenia tradycyjnej sałatki jarzynowej, śledzi w oleju, smażonego karpia, kutii oraz dużej ilości ciast z dodatkiem cukru zamiast słodzików. Zamiennikiem ciast z tłustymi masami i kremami są np. ciasta owocowe (np. szarlotka) lub marchewkowe z dodatkiem bakalii. W celu uniknięcia majonezu i śmietany do sałatek należy dodawać jogurt naturalny lub odrobinę oliwy z oliwek bądź oleju roślinnego.