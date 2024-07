Wierszyki dla dzieci kształtują w dziecku umiejętność sylabizowania, wpływają na ogólne umiejętności językowe oraz rozwijają umiejętność mowy poprzez pokazanie dziecku melodii języka.

Dlaczego warto czytać wiesze dla dzieci?

Wierszyki dla dzieci są szczególnie lubiane przez najmłodszych. Są krótkie, wpadają w ucho, łatwo się ich nauczyć i przez to dziecku łatwiej je powtarzać za rodzicem. Dzięki temu, dzieci ćwiczą pamięć, uczą się rozpoznawać głoski i rozumieć to, co słyszą. Kojarzą także słowa z ich znaczeniem. Najmłodsi dostrzegają także melodię języka, co pozytywnie wpływa na rozwój mowy.

Czytanie wierszy dzieciom to także świetny sposób na wyciszenie dziecka przed snem lub po prostu na miłe chwile spędzone razem z rodzicem.

Jakie wierszyki warto czytać dzieciom?

Do najpopularniejszych autorów wierszy dla dzieci należą Jan Brzechwa i Julian Tuwim. Ich twórczość bawi i uczy wiele pokoleń i cieszy się nieustającą popularnością wśród najmłodszych. Do klasyki poezji dziecięcej należy także Maria Konopnicka. Warto dobrać takie wierszyki, które będą uczyć dziecka pozytywnych zachowań, będą pozwalały mu poznawać świat i będą niosły ze sobą jakieś wartości.

Wierszyki dla dzieci

"Nie rusz Andziu, tego kwiatka,

Róża kole" - rzekła matka.

Andzia mamy nie słuchała,

Ukłuła się i płakała.”

„W pokoiku na stoliku

stało mleczko i jajeczko.

Przyszedł kotek, wypił mleczko,

a ogonkiem stłukł jajeczko.

Przyszła pani, kotka zbiła,

a skorupki wyrzuciła.”

„Łyżka, nożyk i śliniaczek,

je śniadanie niemowlaczek.

Na śliniaczku misie siedzą,

pewnie też śniadanie jedzą.”

