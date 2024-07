Dzięki mentalistycznym trikom łatwo zainteresować nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Sztuczki te mają wywoływać w widzach wrażenie, że wykonujący to ktoś o zdolnościach nadprzyrodzonych. Opierają się przede wszystkim na matematyce, psychologii i na sprycie wykonującego.

Magiczna siódemka – sztuczka matematyczna

To trik dla dzieci, które potrafią wykonywać działania matematyczne w zakresie 40. Niech dziecko wybierze dowolną cyfrę od 1 do 9. Następnie niech pomnoży ją przez 2, a do wyniku doda 14. Potem niech podzieli otrzymany wynik przez 2 i odejmie początkową liczbę. Z triumfem możesz „zgadnąć”, że wynik to 7. Niezależnie od jakiej liczby dziecko zacznie, wynik zawsze będzie taki sam.

Telepatia – trik z rekwizytem

Do wykonania tej sztuczki potrzebna jest kartka papieru. Niech dziecko przerwie ją na trzy równe części. Wtedy weź od niego wszystkie części, żeby sprawdzić, czy są równe. Następnie poproś, by narysowało na przygotowanych w ten sposób kartkach dwa kółka i krzyżyk. Podaj dziecku kartki tak, żeby narysowało krzyżyk na środkowej z nich. Dzięki temu łatwo rozpoznasz kartkę z narysowanym krzyżykiem – będzie miała po obu stronach nierówne krawędzie. Tak przygotowane kartki składa się i wrzuca do np. pudełka. Dla lepszego efektu poproś malucha, żeby zawiązał ci oczy. Z pudełka wyjmij kartkę z krzyżykiem, poznając ją poprzez dotyk dzięki temu, że obie jej krawędzie nie są gładkie.

Czytanie w myślach – liczenie z marchewką

Poproś dziecko, żeby w pamięci rozwiązywało działania: 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1. Zadając pytania, mów szybko, jedno działanie po drugim. Po ostatnim z nich poproś dziecko, żeby jak najszybciej powtarzało w myślach przez 15 sekund cyfrę 6. Niech po tych 15 sekundach pomyśli o jakimś warzywie. Ty zgadujesz, że to marchewka. 98% ludzi wykonujących to ćwiczenie pomyśli o marchewce. Jeśli jednak maluchowi przyszło do głowy inne warzywo, to znaczy, że ma plastyczny umysł i potrafi myśleć nieszablonowo.