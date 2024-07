Oczepiny to jeden z najważniejszych obrzędów weselnych. Tradycyjnie ma miejsce o północy i symbolizuje przejście kobiety ze stanu panieńskiego w zamężny. Zwyczaj jest połączony z łapaniem welonu i muszki. Panny młode, które decydują się na stylizację ślubną bez welonu mogą rzucać bukietem, woalką, wiankiem lub podwiązką.

Tradycyjne oczepiny na weselu są zwykle połączone z zabawami i konkursami dla gości. Są one organizowane przez zespół, DJ-a lub wodzireja.

Łapanie welonu i muszki, czyli tradycyjne oczepiny

Oczepiny to tradycja wywodząca się jeszcze z czasów pierwszych Słowian. Nazwa obrzędu pochodzi od czepca, który zakładano mężatkom zaraz po ślubie zamiast panieńskiego wianka. W zmienionej, bardziej nowoczesnej formie oczepiny są obecne na weselach do dziś. Standardowo odbywają się o północy i są uważane za punkt kulminacyjny imprezy. Polegają na tym, że państwo młodzi przekazują swoje atrybuty – welon i muchę lub krawat – osobom stanu wolnego. Zwykle dzieje się to na zasadzie rzucania z zasłoniętymi oczami – panna i kawaler, którzy złapią welon i muchę zostają okrzyknięci nową parą młodą. Mówi się, że to oni jako następni staną na ślubnym kobiercu.

Rzucanie bukietem, wiankiem lub podwiązką – czym rzucać zamiast welonu?

Najnowsze trendy w modzie ślubnej powodują, że panny młode coraz częściej decydują się na stylizację bez welonu. Można go zastąpić kwiatowym wiankiem, opaską, woalką, toczkiem, grzebykiem lub ozdobą do włosów. Pojawia się wówczas dylemat, czym rzucać na oczepinach. Niektóre panny młode decydują się na zakup welonu specjalnie do rzucania (w internecie można znaleźć tanie welony za zaledwie kilkanaście złotych). Inne propozycje to rzucanie bukietem, wiankiem lub inną ozdobą głowy. W niektórych regionach Polski znany jest także zwyczaj rzucania podwiązką.

Pomysły na oryginalne oczepiny bez welonu: jak inaczej wyłonić nową młodą parę?

Ciekawym pomysłem na oczepiny bez rzucania welonem jest wyłonienie nowej młodej pary w ramach losowania. Można przygotować karteczki z napisami, na przykład „nowa panna młoda”, „nowy pan młody”, „gratulacje księżniczko”, „nie tym razem”, „byłaś blisko”. Osoby biorące udział w oczepinach z pewnością będą zaskoczone. Bardziej zaawansowanym wariantem tej zabawy jest umieszczenie karteczek w środku balonów – wiadomość będzie widoczna dopiero po przebiciu. Dobrze sprawdzą się także karteczki włożone do ozdobnych pudełek lub skrzynek.

Zabawy i konkursy na oczepiny

Oczepiny bywają najczęściej połączone z innymi zabawami i konkursami weselnymi. Są to atrakcje przygotowywane przez zespół muzyczny, DJ-a lub wodzireja. Zwykle mają zabawny charakter, ale nie brakuje także zabaw o podtekście erotycznym. Państwo młodzi powinni ustalić przebieg zabaw oczepinowych jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, tak aby uniknąć niemiłych niespodzianek i krępujących sytuacji.

