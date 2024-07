Od zespołu muzycznego zależy w dużym stopniu to, czy wesele będzie udane. Zespół muzyczny na wesele powinien rozbawić gości i poprowadzić zabawę weselną. Poniższe wskazówki pomogą przy wyborze właściwego zespołu muzycznego.

Cena i doświadczenie zespołu

Zastanówcie się jaką sumę chcecie przeznaczyć na zespół weselny, który odpowiada za całą atmosferę podczas przyjęcia. Weźcie też pod uwagę liczbę osób grających w zespole. Im więcej, tym cena jest wyższa, gdyż każda z nich musi zostać opłacona. Oprócz ceny, należy wziąć pod uwagę doświadczenie zespołu muzycznego, który powinien nie tylko dobrze śpiewać i grać, ale również właściwie prowadzić wesele. Muzykanci powinni zachęcać gości do wznoszenia toastów, zaprosić Parę Młodą do pierwszego tańca, czy namawiać gości do wspólnej zabawy.

Zastanówcie się, jakiego rodzaju zabawy weselnej oczekujecie. Jeśli nie macie nic przeciwko typowo „weselnym klimatom” – warto wybrać muzyków z duszą wodzireja. Jeśli chcecie imprezy o mniej biesiadnym charakterze – lepiej, by zespół nie specjalizował się w tak zwanych „zabawach weselnych” typu oczepiny.

Repertuar zespołu muzycznego

Kolejną, bardzo ważną kwestią przy wyborze zespołu weselnego jest repertuar, który powinien być bogaty i szeroki. Podczas poszukiwań zastanówcie się, przy jakim rodzaju muzyki chcielibyście się bawić. Starajcie się znaleźć muzyków, którzy preferują wybrany przez was styl muzyczny. Oczywiście weźcie też pod uwagę to, przy jakiej muzyce będą bawić się goście.

Strona internetowa zespołu muzycznego

By lepiej zapoznać się z muzyką zespołu weselnego wejdźcie na ich stronę internetową i posłuchajcie kilku wybranych utworów. Możecie umówić się telefonicznie z przedstawicielami grupy zespołowej i omówić szczegóły, np. jaki jest koszt jednodniowego i dwudniowego wesela, ile czasu trwają przerwy pomiędzy granymi kawałkami, kiedy możecie spisać umowę i ile wynosi zaliczka. Dowiedzcie się także czy zespół weselny będzie grał przed domem panny młodej. Jeśli tak to czy wlicza się to w cenę, czy należy dodatkowo zapłacić. Zapytajcie również czy w poprawiny zespól nalicza określoną sumę za każdą godzinę grania czy z góry narzucona jest cena. Możecie też dowiedzieć się czy jest możliwość narzucenia własnego repertuaru, jak wyglądają oczepiny i czy grają za stołami. Zapytajcie także czy zespół ma zamiar pić alkohol i czy w grupie jest wodzirej.