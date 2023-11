Wegańska Wigilia może być równie pyszna i odświętna jak ta tradycyjna z dodatkiem ryb i produktów odzwierzęcych. Co więcej wcale nie trzeba rezygnować z tradycyjnych, wigilijnych dań. Mała modyfikacja przepisów pozwoli nam cieszyć się "rybką po grecku" czy "serniczkiem". Przygotowaliśmy dla Was 12 przepisów na potrawy wigilijne w wersji wegańskiej.

Reklama

Barszcz czerwony z uszkami

Aromatyczny barszcz z czerwonych buraków to danie otwierające wigilijną wieczerzę. Najlepiej smakują z dodatkiem uszek lub krokietów z kapustą i grzybami. Nie wiesz jak przygotować intensywny w smaku i kolorze barszcz? Zajrzyj do przepisu znanej polskiej restauratorki Magdy Gesssler.

© CCat82/Fotolia.com

Seleryba po grecku

Do wykonania seleryby po grecku możemy wykorzystać nasz ulubiony przepis na rybę po grecku. Wystarczy, że zamiast dorsza czy pangi, dodamy specjalnie przygotowany seler.

2-3 selery

kilka liści nori

bulion warzywny

2-3 łyżki sosu sojowego

mąka pszenna

woda

olej roślinny

Selera obieramy, kroimy na 1 cm plasterki. Gotujemy w bulionie z liściem nori i sosem sojowym aż zmięknie. Trwa to około 15 minut. Odsączamy i czekamy, aż ostygnie. W tym czasie liście nori kroimy na cieńsze paski. Każdy kawałek sera zawijamy w liść nori, moczymy w wodzie i obtaczamy w mące. Wkładamy na rozgrzany olej i smażymy z obu stron na złoto.

© minadezhda/Fotolia.com

Kapusta wigilijna

Jeśli nie przepadasz za klasyczną kapustą z grochem, możesz ją przyrządzić w nieco innej wersji. Zamiast roślin strączkowych, dodaj do niej jedynie grzyby i śliwki. Taka wersja kapusty kiszonej jest zdecydowanie lżejsza, dzięki czemu zmieścisz więcej wigilijnych smakołyków. Zajrzyj do naszego przepisu na kapustę wigilijną.

Sałatka jarzynowa z wegańskim majonezem

Tak naprawdę sałatka jarzynowa to jedno z dań, które najłatwiej zweganizować. Wystarczy, że dodamy do niej kupny lub domowy majonez wegański. Jeśli robimy majonez w domu, wystarczy że jajko zastąpimy 1/2 szklanki aquafaby, czyli wody z ciecierzycy.

Instagram

Pasztet soczewicowy ze śliwkami

Pasztet z soczewicy ze śliwkami to świetny wybór na wigilijną kolację. Jest sycąca i bardzo smaczny, świetnie komponuje się z ostro-słodką ćwikłą. Jeśli nie przepadasz za śliwkami, zamiast nich możesz użyć żurawiny. Przepis na pasztet z soczewicy nie jest trudny, ale nieco pracochłonny.

©ratmaner/Fotolia

Korzenne boczniaki a'la śledź

300-400 g boczniaków

cebula

kilka ziaren ziela angielskiego

2 liście laurowe

łyżka syropu z agawy

łyżka musztardy stołowej

1/2 szklanki oleju

1/2 łyżeczki cynamonu, 1/2 łyżeczki kardamonu, sól i pieprz

Grzyby oczyszczamy, kroimy w grube paski i obsmażamy na złoto z obu stron. Doprawiamy solą i pieprzem. Cebulę kroimy w cienkie piórka i mieszamy z resztą składników. Boczniaki układamy w słoikach i zalewamy marynatą na bazie oleju. Zostawiamy na minimum dobę w lodówce.

Pierogi z kapustą i grzybami

Na wigilijnym stole nie może zabraknąć pierogów z kapustą i grzybami. Świętnie smakują zarówno w wersji gotowane, jak i smażonej oraz pieczonej. Koniecznie skorzystajcie z naszego bardzo prostego przepisu na pierogi z kapustą i grzybami.

© nioloxs/Fotolia.com

Śledź z selera w sosie musztardowym

duży seler

200 ml śmietana 18%

3 łyżki ostrej musztardy

3 łyżki musztardy francuskiej

cebula

sól i czarny pieprz

majeranek, sos sojowy,

opcjonalnie: liść nori

Selera pokroić w grube plastry, ugotować z dodatkiem sosu sojowego, majeranki i nori. Odstawić na godzinę, aż ostygnie i lekko wyschnie. Cebulę posiekać na drobną kosteczkę. Dodać musztardy i śmietanę. Dokładnie wymieszać i doprawić solą i pieprzem. Dorzucić selera, przełożyć całość do słoików i odstawić na minimum dobę do lodówki.

Kapusta z grochem

Kapusta z grochem to niezwykle smaczne i proste w przygotowaniu daniu. Najlepiej smakuje na gorący z dodatkiem świeżego, chrupiącego pieczywa. Na naszej stronie znajdziecie sprawdzony przepis na kapustę z grochem.

Tofurnik

Tofurnik to wegańska wersja jednego z najpopularniejszych ciast - sernika. Zamiast sera używa się do niego tofu na bazie soi. Do tego deseru najlepiej sprawdzi się silken tofu, który ma delikatną konsystencję, strukturę i smak. Zobacz, jak przygotować klasyczny tofurnik z truskawkami.

© FomaA/Fotolia.com

Wegańska szarlotka

Ten klasyczny deser świetnie sprawdzi się na wigilijnym stole. Zapach jabłek i cynamonu wprowadzi do wnętrza ciepło i magiczną, świąteczną atmosferę. Sprawdźcie nasz przepis na wegańską szarlotkę bez jajek i mleka.

Paweł Płaczek - TakeMyCake.eu

Kompot z suszu

Święta Bożego Narodzenia nie byłyby takie same bez tradycyjnego kompotu z suszu. Ten napój jest nie tylko przepyszny, ale również bardzo zdrowy. Nasz przepis na kompot z suszu bardzo łatwo dostosować do diety wegańskiej - wystarczy, że zamiast miody dodasz syropu z agawy lub cukru.