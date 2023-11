Do przygotowania wegańskich pasztetów potrzeba kaszy jaglanej lub gryczanej, oleju i przypraw. Pasztet z soczewicy najlepiej smakuje z dodatkiem cząbru i gałki muszkatołowej, natomiast pasztet z białej fasoli ma ciekawy smak po dodaniu do niego jabłka bądź gruszki.

Wielkanocny pasztet można z łatwością przygotować z roślinnych składników. Wypiek z soczewicy warto wzbogacić np. o żurawinę lub suszone śliwki. Natomiast wegański pasztet z fasoli przyrządza się zarówno z jej białej, jak i czerwonej odmiany.

Wegański pasztet z soczewicy

Składniki:

2 szklanki ugotowanej zielonej soczewicy,

1 szklanka ugotowanej i ostudzonej kaszy jaglanej,

2 cebule,

10 suszonych śliwek,

100 ml oleju,

2 liście laurowe,

¾ łyżeczki majeranku,

½ łyżeczki cząbru,

szczypta gałki muszkatołowej,

sól,

pieprz,

olej do smażenia.

Czas przygotowania: około 1,5 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz i pokrój cebulę, a następnie wrzuć ją na patelnię z rozgrzanym olejem. Dodaj do niej liście laurowe.

Kiedy cebula się zeszkli, wyjmij przyprawy.

Zmiksuj soczewicę, kaszę jaglaną, cebulę, olej i przyprawy.

Przełóż ¾ masy do formy na pasztet i ułóż na niej suszone śliwki .

. Wylej na nie pozostałą część masy.

Wstaw formę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 45 minut.

Wegański pasztet z fasoli

Składniki:

2 puszki białej fasoli lub 480 g (4 szklanki) ugotowanej fasoli,

100 g (¾ szklanki) ugotowanej kaszy gryczanej,

1 jabłko lub 1 gruszka,

2 cebule,

1 ząbek czosnku,

50 ml oleju,

1 i ½ łyżeczki musztardy Dijon,

1 łyżeczka octu winnego,

100 g nasion słonecznika,

2 liście laurowe,

2 ziela angielskie,

1 goździk,

2 owoce jałowca,

2 łyżki sosu sojowego,

2 łyżeczki majeranku,

1i ½ łyżeczki suszonego tymianku,

1 łyżeczka wędzonej papryki,

½ łyżeczki cząbru,

½ łyżeczki suszonego lubczyku,

½ łyżeczki pieprzu ziołowego,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: około 1,5 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz i pokrój cebulę i czosnek oraz umyte jabłko.

Podsmaż je na oleju z liśćmi laurowymi, zielem angielskim, owocem jałowca i goździkiem.

Kiedy cebula zmięknie i dodaj posiekany czosnek.

Smaż całość przez 1-2 minuty, po czym wyrzuć przyprawy.

Upraż nasiona słonecznika na suchej patelni.

Przełóż masę do blendera, dodaj do niej kaszę gryczaną i pozostałe składniki.

Zblenduj wszystko na gładką masę.

W razie potrzeby posól i dodaj pieprzu do smaku.

Wyłóż formę na pasztet papierem do pieczenia i wlej do niej masę.

Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 50-60 minut.

Po upieczeniu, pasztet należy studzić przez 12 godzin, a najlepiej przez całą noc. Warto przykryć go na ten czas papierem do pieczenia, aby jego wierzch nie wysechł. Następnie można go pokroić i zjeść lub zamrozić. Warto wiedzieć, że pasztet najlepiej smakuje po około 3-4 dniach.

Smacznego!