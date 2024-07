Kapusta z grochem to tradycyjna potrawa wigilijna. Gości na wielu świątecznych stołach. Kapusta z grochem w wielu domach podawana jest także poza okresem świąt jako dodatek do ziemniaków lub mięs.

Rada: W trakcie przygotowywania potrawy wigilijnej, jaką jest kapusta z grochem należy często mieszać gotujące się składniki drewnianą łyżką, ponieważ łatwo się przypalają.

Czas wykonania: 2 godziny

Stopień trudności: Średni

Potrzebujesz:

miski,

garnka,

noża,

deski do krojenia,

patelni,

drewnianej łyżki.

Składniki:

1 szklanka łuskanego żółtego grochu,

2 szklanki wody,

½ kg kiszonej kapusty,

dwie łyżki masła,

1 cebula,

do smaku szczypta: soli, pieprzu mielonego i ziarnistego, liść laurowy i majeranek.

Sposób wykonania:

1. Groch wsyp do miski i zalej dwiema szklankami wody. Zostaw groch w wodzie do namoczenia na całą noc.

2. Groch z wodą, w której się moczył przelej do garnka i gotuj na małym ogniu, często mieszając, aby groch nie przywarł do spodu garnka. Groch gotuj dotąd aż stanie się miękki (ok. 30 minut).

3. Pod koniec gotowania do grochu dodaj szczyptę soli i majeranku.

4. Kapustę kiszoną dokładnie opłucz pod bieżącą wodą, aby nie była zbyt kwaśna i drobno posiekaj. Przełóż ją do garnka i zalej dwiema szklankami wody. Całość zagotuj pod przykryciem. Po zagotowaniu odkryj garnek i gotuj na małym ogniu dopóki kapusta nie będzie miękka (ok. 20 minut). Jeżeli woda odparowała, a kapusta nadal jest twarda, dolej szklankę wody.

5. Cebulę pokrój w drobną kostkę i lekko podsmaż na patelni z łyżką masła.

6. Ugotowany groch dodaj do gotującej się kapusty. Wrzuć liść laurowy, pieprz ziarnisty i podsmażoną cebulę. Całość gotuj dopóki woda całkowicie nie odparuje (ok. 35 min). Po odparowaniu wody kapustę z grochem zestaw z ognia, dodaj łyżkę masła i dokładnie wymieszaj. Potrawę wigilijną podawaj na gorąco.

Smacznego!