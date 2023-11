Wegańska szarlotka to deserowy klasyk, który zadowoli podniebienie każdego łasucha. To wersja bez dodatku jajek czy masła, dlatego świetnie sprawdzi się u osób na diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Aromat domowej szarlotki to zapach dzieciństwa, do którego często lubimy powracać. Poniżej znajdziecie prosty przepis na wegańską szarlotkę bez jajek i masła.

Reklama

Do jabłecznika idealnie sprawdzą się wyraziste, kwaśne jabłka - antonówka, papierówka lub szara reneta. Dwa pierwsze gatunki występują jedynie sezonowo, renetę możemy znaleźć na targowiskach przez cały rok, nawet zimą. Jeśli nie będziemy mogli znaleźć tych rodzajów jabłek, warto poprosić sprzedawcę o te najtwardsze i najbardziej kwaśne.

Przepis na wegańską szarlotkę

Składniki na ciasto

3 szklanki mąki pszennej

250 g margaryny

3/4 szklanki cukru trzcinowego

łyżeczka sody oczyszczonej

łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżki wody

szczypta soli

Składni na farsz do szarlotki

2 kg kwaśnych jabłek

3 łyżki cukru trzcinowego

1/2 łyżeczki cynamonu

łyżeczka cukru wanilinowego

Jak zrobić wegańską szarlotkę bez jajek i mleka?

Jabłka obieramy i kroimy w kostkę. Wrzucamy do garnka z grubym dnem. Dodajemy resztę składników: cukier, cukier wanilinowy i cynamon Dusimy przez około pół godziny, aż jabłka będą miękkie, ale nadal w kawałkach. Wszystkie składniki na ciasto wrzucamy do dużej miski. Zagniatamy na gładką masę. Jeżeli ciasto okaże się za suche, można dodać jeszcze odrobinę wody. W przeciwnym wypadku dosypujemy odrobinę mąki. Ciasto dzielimy na dwie części - jedna z nich 1/3 ciasta, druga 2/3 ciasta. Owijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na minimum pół godziny - najlepsze będzie po godzinie. Blachę na ciasto smarujemy margaryną i wysypujemy odrobiną mąki. Większą część ciasta wyjmujemy z lodówki. Ciasto wałkujemy i wykładamy nim spód i boki blachy. Do środka ciasta wykładamy przygotowane wcześniej jabłka. Mniejszą część ciasta ścieramy tarką o grubych oczkach, tak by powstała kruszonka. Wysypujemy ją na wierch jabłek. Ciasto pieczemy przez około 60 minut w 180 stopniach (góra-dół). Szarlotka świetnie smakuje z sosem waniliowym, gorącą herbatą lub podana na gorąco z gałką lodów.