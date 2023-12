Aneta i Robert ze "Ślubu" pochwalili się swoim szczęściem. Fanka: "Marzenia się spełniają"

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają za sobą trudny okres. Na szczęście to, co złe, jest już za nimi i para postanowiła pochwalić piękną chwilą z ich życia. O co chodzi? Sami zobaczcie!