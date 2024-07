Taśmy LED to ciekawy sposób na uzyskanie dodatkowego źródła światła. Można je zainstalować we wszystkich pomieszczeniach, także w kuchni czy łazience. Nowoczesne ledowe paski dają dyskretne światło, doskonale eksponują oświetlone elementy i nadają wnętrzu nowoczesny charakter.

Taśma LED jest bardzo łatwa w montażu – wystarczy przykleić ją w wybranym miejscu i podłączyć do źródła prądu. Można ją wyginać i tworzyć z niej różne kształty.

Taśma LED w kuchni

Taśmy LED w kuchni stosuje się przede wszystkim jako dodatkowe oświetlenie części roboczych. Umieszcza się je w podstawie szafek górnych, dzięki czemu światło pada prosto na blaty. Paski ledowe można wbudować także w podwieszany sufit. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, które eliminuje problem osadzania się tłuszczu i innych kuchennych brudów na żyrandolu. Światło ledowe warto założyć także w kątach i ciemnych zakamarkach kuchni – pomieszczenie stanie się bardziej przytulne.

Jak wykorzystać taśmę LED w salonie?

Paski LED w salonie lub innym dużym pomieszczeniu mogą posłużyć do oddzielenia różnych stref, na przykład wypoczynkowej od jadalnianej. Doskonale komponują się także z nowoczesnymi meblami, takimi jak szklane witryny i barki. Podświetlenie tych elementów wygląda niezwykle efektownie. Taśmę LED można przykleić także do półek z książkami, płytami lub pamiątkami, które warto wyeksponować.

Sypialnia z ledowym oświetleniem

Taśma ledowa w sypialni to bardzo prosty sposób na uzyskanie delikatnego światła przy łóżku. Paki można zamontować na zagłówku lub bezpośrednio za miejscem do spania. Panie z pewnością docenią także dodatkowe źródło światła przy toaletce i szafie. Sypialnia to pomieszczenie, w którym dopuszczalne są eksperymenty z kolorami. Oprócz naturalnego, białego i żółtego światła, dobrze sprawdzi się na przykład nastrojowy czerwony lub oryginalny niebieski. Dobrym pomysłem jest zakup taśmy ze zmiennymi kolorami.

Paski LED w łazience i innych częściach domu

Dość nietypowym zastosowaniem taśm LED jest zamontowanie ich w łazience. Można to zrobić na przykład wokół szafki z lustrem lub półki na ręczniki. Z powodów praktycznych paski LED warto zamontować także przy schodach i w ciemnych korytarzach, dzięki czemu będą dodatkowo doświetlone i bezpieczniejsze.