Jak wygląda kuchnia Kasi z "Gogglebox"?

Podobnie jak w salonie, również w góralskiej kuchni Kasi i Jędrka nie zabrakło dębowej, ułożonej w jodełkę podłogi. Co ciekawe, kuchnia, w przeciwieństwie do dużego pokoju, który możemy podziwiać w "Gogglebox", ma nieco bardziej industrialny klimat. Ceglane płytki, białe, klasyczne, lakierowane kuchenne szafki i metalowa wisząca lampa bardziej przypominają luksusowy miejski apartament, niż góralską posiadłość.

Jednak i w tym pomieszczeniu kochająca sztukę Kasia przemyciła nieco zakopiańskiego sznytu. Popatrzcie tylko na pięknie rzeźbiony, drewniany panel z motywem parzenicy. Podobny wzór pojawił się również na salonowych zasłonach oraz na ścianie.

W kuchni nie zabrakło także mnóstwa roślin. Co więcej, by nieco ocieplić wnętrze, gwiazda TTV wprowadziła do pomieszczenia jasny dywan oraz żółty fotel z pasującymi do niego miękkimi poduchami.