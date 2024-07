Świąteczne dekoracje z koralików i piórek można zawiesić na choince, ścianie, jemiole lub doczepić je do świątecznych prezentów. Można wykonywać w dowolnej kolorystyce i formować z nich różne kształty, np. serduszka, gwiazdki lub choinki.

Reklama

Co musisz przygotować, by wykonać zawieszki z koralików i piórek

Potrzebujesz:

giętkiego drucika,

cążków do drutu,

koralików o średnicy 8 mm lub 10 mm (najlepiej białe, perłowe lub srebrne),

białego sznurka,

białej tasiemki,

silikonowego kleju termicznego ,

, nożyczek,

białych piórek.

Sposób wykonania:

1. Odetnij kawałek druta ok. 20 cm. Zależnie od preferowanej wielkości ozdób odetnij dłuższy kawałek druta (ok. 30 cm) do wykonania większej świątecznej dekoracji lub mniejszy (ok. 15 cm) do wykonania mniejszej.

Zobacz także

2. Drut zegnij w połowie i nawlekaj na niego koraliki (po zagięciu druta nawlekane koraliki nie będą spadały). Nie nawlekaj koralików do końca druta, po obydwu końcach zostaw ok. 2-3 cm druta bez koralików.

3. Dwa końce druta połącz ze sobą zawijając je dwu-trzykrotnie wokół siebie. Nadmiar wystającego druta obetnij cążkami. Z druta z nawleczonymi koralikami uformuj serduszko.

4. Weź 2-3 piórka i zwiąż ich końce białym sznurkiem. Końcówkami sznurka przywiąż piórka do serca z drutu i koralików w miejscu, gdzie łączą się druciki.

5. Z białego sznurka lub wstążki zrób zawieszkę do świątecznej dekoracji.

6. Ze wstążki zawiń kokardę i przyklej ją silikonowym klejem termicznym do miejsca połączenia drucików.

Do przygotowania ozdób w kształcie gwiazd, choinek lub kółek najlepiej użyć elastycznego drucika florystycznego.

Reklama