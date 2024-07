Jak zrobić ozdoby choinkowe? To dziecinnie proste! Karton, klej, wstążka i farby – tylko tyle potrzebujesz, żeby zrobić oryginalne ozdoby choinkowe, które bez problemu wykonają także przedszkolaki.

Kapslowe inspiracje – ozdoby świąteczne z kapsli!

Potrzebujesz: kapsli od butelek (wcześniej je dokładnie wymyj i osusz), kleju w pistolecie lub silikonowego kleju, małych kolorowych guzików, kolorowej wstążki, gałązek, białej lub popielatej farby akrylowej (plakatowa się nie nada), czerwony marker.

Renifery: Pomaluj kapsle białą farbą. Do wewnętrznej strony kapsla przyklej czerwony guzik (będący nosem Rudolfa) i dwa mniejsze czarne (będą oczami). Małe gałązki przyklej z tyłu kapsla – będą imitowały poroże renifera. Z czerwonej wstążki zrób zawieszkę i przyklej z tyłu kapsla. Gotowe!

Bałwanki: Pomaluj kapsle białą farbą. Sklej trzy kapsle jeden nad drugim, by stworzyć kształt bałwana. Wewnątrz kapsli przyklej wzdłuż czarne guziczki – tak, jak przyczepia się węgiel. Przyklej także oczy. Domaluj markerem uśmiech. Ze wstążki przygotuj zawieszkę.

Temperówkowe choinki

Potrzebujesz: kartonu, nożyczek, kleju (najlepiej introligatorskiego), temperówki, kolorowych kredek, wstążki, dziurkacza.

Wytnij z kartonu kształt choinki. Następnie używając temperówki, zacznij strugać różnokolorowe kredki, dbając o to, by pozostałości kredek się nie połamały i były jak najdłuższe. Pomaluj kartonik klejem i przyklejaj resztki kredek tak, by stworzyć kolorowe paski. Gdy jedna strona wyschnie, zrób to samo na drugiej. Następnie zrób dziurkaczem dziurkę na szczycie choinki i przewlecz wstążkę, która będzie zawieszką. Gotowe!

Kuchenne rewolucje na choince

Potrzebujesz: kartonu, dziurkacza, wstążki, kleju introligatorskiego, nożyczek, różnych gatunków kasz, ryżu, makaronu, ziaren kawy, złotej lub srebrnej farby w spray.

Wytnij z kartonu dowolny kształt – kółka, serduszka, kwiatka czy choinki. Zrób dziurkaczem dziurkę. Posmaruj powierzchnię kartonu obficie klejem. Następnie obsyp wzorek dowolnymi kaszami. Po wyschnięciu pomaluj farbą w aerozolu. Możesz też pomalować je farbami akrylowymi, ale ostrożnie, ponieważ pędzelek może oderwać ziarna. Przez dziurkę przeciągnij wstążkę.

Możesz wykorzystać też gotową bańkę styropianową i postępować z nią tak samo, jak z kartonem.

Gotowe!

Bańka w bańce

Potrzebujesz: kolorowych kartonów, dziurkacza, wstążki, kleju, nożyczek.

Wytnij z trzech różnych kartonów kółka – każde musi być mniejsze od następnego. Następnie naklejaj jedno na drugie, by uzyskać efekt pawiego oka. Następnie zrób dziurkę i przewlecz wstążkę.