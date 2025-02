Papież Franciszek został przewieziony do Polikliniki Gemelli w Rzymie z powodu obustronnego zapalenia płuc. Stan kliniczny 87-letniego Ojca Świętego jest określany jako złożony, a lekarze wdrożyli intensywną terapię antybiotykową i kortyzonową. To kolejny epizod zdrowotny papieża, który w ostatnich miesiącach zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi.

Według doniesień mediów włoskich i watykańskich papież Franciszek trafił do szpitala z poważnymi problemami oddechowymi. Po przeprowadzeniu badań lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc, co wymagało natychmiastowego leczenia. Ze względu na wiek oraz wcześniejsze problemy zdrowotne, sytuacja jest poważna, ale niebezpieczeństwo bezpośredniego zagrożenia życia nie zostało potwierdzone. Szczególnie niepokojące informacje przekazał dziennik „Politico”. Powołując się na swoje źródła, redakcja przekazała, że Ojciec Święty przygotowuje się na najgorsze, ponieważ czuje, że „tym razem nie przeżyje”.

Z relacji „Politico” wynika, że papież Franciszek początkowo odmawiał hospitalizacji. Jak twierdzi źródło, „papież początkowo nie chciał iść do szpitala, jednak powiedziano mu wprost, że jeśli zostanie w swoim pokoju w Watykanie, grozi mu śmierć”.

Źródło przekazało na łamach „Politico”, że poczyniono już pewne przygotowania pod ewentualne konklawe, które odbyłoby się po śmierci papieża Franciszka. Przedłużono kadencję włoskiego kardynała, który ma nadzorować cały proces.

6 lutego, przed hospitalizacją, przedłużył kadencję włoskiego kardynała Giovanniego Battisty Re na stanowisku dziekana Kolegium Kardynałów i to on będzie nadzorować pewne przygotowania do potencjalnego konklawe, tajnego zgromadzenia, które decyduje o wyborze nowego papieża. Ruch ten, który kontrowersyjnie ominął zaplanowane głosowanie najwyższych kardynałów nad kolejnym dziekanem, miał na celu zapewnienie, że proces przebiegnie zgodnie z życzeniami Franciszka

– przekazali informatorzy.