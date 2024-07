Rzucanie palenia nie jest łatwe. Często kończy się zastąpieniem papierosa jedzeniem. Można jednak uniknąć podjadania – rzucić palenie i nie tyć.

Reklama

Rzucenie palenia a tycie – jakie są najczęstsze przyczyny przybierania na wadze

Palenie jest nawykiem. Można nazwać je nawet rytuałem. Palacz zajmuje ręce papierosem, traktuje go jako przerwę, nagrodę. Gdy ten element zostaje wyeliminowany wówczas szuka się zamiennika, który będzie w równym stopniu absorbował. Papieros często jest zamieniany na jedzenie. Zazwyczaj bywają to przekąski, których podjadanie powoduje przybieranie na wadze. Taka sytuacja nie musi mieć miejsca. Przez pierwszych kilka dni po rzuceniu palenia najlepiej znaleźć sobie zajęcie, unikać sytuacji, w których może dojść do znużenia i nudy. Dzięki temu nawyk zostanie usunięty i nie zostanie zastąpiony innym – np. podjadaniem.

Rzucanie palenia a tycie – najczęściej popełniane błędy

Po rzuceniu palenia niektórym osobom wyostrza się zmysł smaku i zapachu, dlatego też mają większy apetyt – odczuwają większą niż dotychczas przyjemność z jedzenia. Nie istnieje fizyczne uzależnienie od nikotyny – po kilku godzinach od wypalenia ostatniego papierosa nikotyna jest metabolizowana, nie występuje głód nikotynowy. Palenie jest czynnością nawykową i warunkowaną psychicznie. Zamiast zamieniania niezdrowych czipsów na kawałki warzyw czy owoców nie twórz żadnego substytutu papierosa, ponieważ w ten sposób wpadniesz w pułapkę. Przeczekaj kilka pierwszych dni a wygrasz, w tym wypadku przede wszystkim zdrowie. Pij dużo wody, jak najwięcej czasu spędzaj na świeżym powietrzu, bądź stale w ruchu i zajmuj myśli, spotykaj się ze znajomymi, a szybko zapomnisz, że kiedykolwiek papieros znaczył dla ciebie więcej niż własne zdrowie.

Rzucanie palenia – racjonalne podejście do problemu

Korzyści płynące z rzucenia palenia są ogromne. Osoby po kilku latach palenia zaczynają odczuwać skutki w postaci porannego kaszlu, napadów duszności podczas wysiłku fizycznego, obniżonej wydolności płuc. Rzucenie palenia szybko je eliminuje podnosząc komfort życia.

Zobacz także

Skoro zamierzasz rzucić palenie oznacza to, że jesteś osobą zdeterminowaną do walki, pokonanie silnego nawyku to duży krok, dlatego przybranie na wadze nie powinno stanowić dla ciebie problemu, poradzisz sobie z odstawieniem papierosa w sposób świadomy – wiedząc, że nie jest to uzależnienie fizyczne tylko psychiczna potrzeba. Wówczas nie będziesz mieć problemu z podjadaniem i nie zastąpisz jednego nawyku drugim. Pamiętaj papieros nie odstresowuje, nie pomaga w niczym, a z pewnością szkodzi.