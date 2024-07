Różyczka w ciąży może spowodować wady rozwojowe u płodu. Są to m.in. choroby serca, zaburzenia słuchu lub wzroku. Aby zapobiec zakażeniu wirusem różyczki, najlepiej poddać się szczepieniu.

Różyczka to choroba zakaźna, która jest przenoszoną drogą kropelkową. Zanim u chorego pojawi się wysypka, zaraża innych przez około 7 dni, a także przez kolejny tydzień po wystąpieniu objawów na skórze.

Różyczka – objawy

Objawy różyczki pojawiają się po około 2-3 tygodniach od momentu zakażenia. Początkowo pogarsza się samopoczucie i pojawia się niewielka gorączka. Następnie można zauważyć plamki w bladoróżowym kolorze widoczne na całym ciele. Osoby chore na różyczkę mają też powiększone węzły chłonne na karku, za uszami i na potylicy. Gorączka oraz wysypka ustępują po kilku dniach. W przeciwieństwie do ospy, krostki po różyczce nie pozostawiają śladów na skórze. Choroba zazwyczaj przebiega łagodnie u dzieci. Uzyskują one odporność na całe życie. Różyczka u dorosłych może wywołać powikłania, takie jak zapalenie stawów, a niekiedy zapalenie nerwów lub spojówek. U niektórych osób pojawia się małopłytkowość.

Różyczka w ciąży a wady rozwojowe u dziecka

Różyczka jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży oraz płodu. Panie, które planują macierzyństwo i nie pamiętają, czy chorowały w dzieciństwie, powinny wykonać badanie na obecność przeciwciał przeciwko różyczce. Jego koszt to około 20-40 zł, w zależności od laboratorium. U osób, które są odporne, ponieważ przeszły tę chorobę bądź zostały na nią zaszczepione we krwi pozostają przeciwciała IgG. Jeśli przyszła matka ich nie ma i zachoruje na różyczkę, wirus z dużym prawdopodobieństwem zaatakuje płód. To niebezpieczeństwo jest wyższe u kobiet, które chorowały w pierwszym trymestrze ciąży. Dzieje się tak, ponieważ płód nie ma rozwiniętego układu odpornościowego, więc wirus różyczki z łatwością przenika przez łożysko i atakuje rozwijający się organizm. Najczęściej pojawiające się wady rozwojowe u dzieci, których matki przechodziły tę chorobę w czasie ciąży, to:

choroby ośrodkowego układu nerwowego, m.in. upośledzenie umysłowe lub wodogłowie,

zaburzenia słuchu, w tym głuchota,

problemy ze wzrokiem, np. zaćma bądź jaskra,

deformacja kończyn górnych i dolnych,

wady serca,

uszkodzenie wątroby.

Jeśli przyszła matka miała kontakt z wirusem różyczki w czwartym miesiącu bądź później, nie musi dojść do uszkodzeń u płodu. Niekiedy pojawiają się do zaburzenia w rozwoju wewnątrzmacicznym, są one jednak przejściowe.

Jak zapobiec różyczce w czasie ciąży?

Kobiety w ciąży, które nie mają przeciwciał przeciwko różyczce, powinny unikać osób zakażonych wirusem. Jeśli dojdzie do kontaktu z chorym, przyszła matka powinna nie później niż po czterech dniach zgłosić się na zastrzyk immunoglobulin odpornościowych. Działają one w identyczny sposób jak przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki. Najlepszym sposobem na uniknięcie zachorowania w czasie ciąży jest szczepienie. Należy je wykonać przed zapłodnieniem. Nie można poddać się szczepieniu się przeciwko różyczce w trakcie trwania ciąży.