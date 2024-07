Jeśli ręka w łokciu wygina się w drugą stronę, to taką przypadłość określa się przeprostem łokcia.

Reklama

Przeprost łokcia to niejedyny objaw choroby polegającej na zbyt dużej elastyczności stawów i skóry. U osób z tym problemem występują także m.in. przeprost w stawie kolanowym i utrudnione gojenie się ran.

Przyczyny przeprostu łokcia w ramach zespołu Ehlersa-Danlosa

Zespół Ehlersa-Danlosa to choroba genetyczna. W chorobie tej kolagen nie jest typowy i w dodatku jest go zbyt dużo w stawach, więzadłach i w skórze (przez to jest on nadnormalnie elastyczny).

Przeprost łokcia to tylko jeden z objawów zespołu Ehlersa-Danlosa

Nadmierna ruchomość stawów jest charakterystyczna dla zespołu Ehlersa-Danlosa i obejmuje nie tylko stawy łokciowe, ale też stawy kolanowe oraz palców. Choroba ta objawia się także w narządach wewnętrznych. Przeprost łokcia oznacza, że ręka po wyprostowaniu wygina się w łokciu na drugą stronę – prostuje się za bardzo, tworząc kąt większy niż 10 stopni. Widać to zwłaszcza wtedy, gdy na rękach opiera się ciężar ciała, np. podczas ćwiczeń.

Zobacz także

Leczenie zespołu Ehlersa-Danlosa jest objawowe

Choroby genetyczne, także zespół Ehlersa-Danlosa, którego symptomem jest przeprost łokcia, są nieuleczalne. Leczenie polega na profilaktyce urazów poprzez nienadwyrężanie stawów z przeprostem. Można stosować w tym celu przyrządy stabilizujące wrażliwe stawy.