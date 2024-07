Slackline lub slacklining, czyli chodzenie po taśmie to idealna propozycja dla osób lubiących wyzwania. Istnieje sześć odmian tego sportu: longline, highline, trickline, midline, rodeoline i waterline.

Rekordziści slackliningu przechodzą kilkusetmetrowe taśmy, zawieszone w niebezpiecznych miejscach, np. pomiędzy skałami.

Slackline to nie chodzenie po linie

Po linie chodzą akrobaci cyrkowi. Tych dwóch dyscyplin nie należy mylić. Osoby, które uprawiają slackline, chodzą po elastycznych taśmach, które mają 25-50 milimetrów szerokości. Wprawieni slacklinerzy potrafią jednak bez trudu przejść także po linie.

Zasady slackliningu

Slackline wywodzi się ze wspinaczki. Polega na balansowaniu na taśmie między dwoma punktami, zazwyczaj drzewami. Trening pozwala wyćwiczyć równowagę, niezbędną do uprawiania tej dyscypliny. Slackline uprawiają osoby, które lubią czuć adrenalinę – to sport idealny dla miłośników ryzyka.

Od czego zacząć naukę slackliningu

Aby rozpocząć naukę slackliningu, warto udać się na spotkanie z osobami, które tę dyscyplinę uprawiają. Jest wówczas możliwość, wypróbowania swoich sił pod fachowym okiem i przekonania się, czy to coś dla nas. Jeśli slackline przypadnie nam do gustu, warto zainwestować około 150 złotych w taśmę i przyrządy do jej mocowania i napinania. Dwa drzewa i trampki wystarczą, aby spróbować swoich sił w slackliningu (niektórzy chodzą po taśmie boso). Po kilku godzinach będziemy w stanie przejść kilka kroków, po kilku dniach – kilka metrów. Z czasem można zacząć wykonywać manewry na linie, np. skoki, przysiady. Najważniejsza w slackliningu jest cierpliwość.

Odmiany slackline

Slackline ma sześć odmian. Są to:

