Czasem ból głowy jest tak silny, że aż promieniuje do twarzy, zazwyczaj dzieje się tak w bólu klasterowym i ostrej migrenie. Jednak jednoczesny ból głowy i oczu może wynikać z chorób narządu wzroku, w tym jaskry. Oczy i głowa bolą jednocześnie również w ostrych infekcjach zatok.

Jaskra powoduje ból głowy i oczu

W wyniku nagłego wzrostu ciśnienia w oku pojawia się bardzo silny ból głowy i oczu. Ostry napad jaskry można rozpoznać po tym, że ból jest świdrujący i towarzyszą mu zaburzenia widzenia. Podczas ataku widać tęczowe koła, a oczy stają się nadwrażliwe na światło i łzawią. Spojówki są przekrwione i mają czerwony kolor, a źrenice mocno się rozszerzają. Bardzo szybko postępuje utrata widzenia. Z kolei w przewlekłej jaskrze również pojawia się ból głowy i oczu, ale jest on niezbyt mocny. Najczęściej występuje rano.

Stany zapalne błony naczyniowej wywołują ból głowy i oczu

Ból głowy i oczu jest częsty w przypadku zapalenia tęczówki albo ciałka rzęskowego. Przeważnie ból promieniuje od oka do skroni i czoła. Symptomem zapalenia tęczówki jest też łzawienie. Choroba ta powoduje również zaburzenia ostrości wzroku, a niekiedy zmianę koloru tęczówki i kształtu źrenicy.

Wady wzroku mogą przyczyniać się do bólu głowy i oczu

Nieleczona lub nieprawidłowo leczona wada wzroku, także z powodu niewykrycia, prowadzi do uczucia ciężkości głowy i powoduje ból głowy i oczu. Odczuwalne jest też pieczenie oczu i zmęczenie ciągłym napięciem. Charakterystyczne dla bólu z powodu wad wzroku jest to, że występuje on regularnie, przeważnie na koniec dnia.

Chore zatoki sprawiają ból głowy i zatok

Podczas zapalenia zatok szczękowych odczuwa się ból głowy i oczu, a nasila się on przy unoszeniu głowy. Ból rozlewa się od oka, a dokładnie okolic oczodołu, na policzek i skronie, odczuwalny jest też bolesny ucisk w okolicach oczu. Natomiast stan zapalny zatok klinowych nasila się w pozycji leżącej na plecach i podczas schylania się. Ból promieniuje nawet od potylicy, poprzez czoło, skronie i do oczodołu.

Klasterowy ból głowy i oczu

Nie są znane przyczyny klasterowego bólu głowy, a jego objawy można pomylić niekiedy z migreną bądź nerwobólami. Napady bólu powtarzają się nawet kilka razy dziennie i trwają od kilku do kilkudziesięciu minut dziennie. Ból głowy i oczu jest bardzo silny i występuje przeważnie po jednej stronie głowy – w okolicy oczodołu. Osoby cierpiące na tę przypadłość mówią o bólu świdrującym czy kłującym. Czasem oprócz bólu pojawiają się takie dolegliwości jak m.in.: łzawienie, zaczerwienienie spojówek, opadanie powieki i zwężenie źrenicy po stronie występowania bólu.

Ból głowy i oczu w migrenie

Klasyczna migrena różni się od klasterowego bólu głowy tym, że ból jest pulsujący, a podczas ataku występują zaburzenia wzroku – spada ostrość widzenia, a nawet pojawia się przemijająca ślepota. Objawami towarzyszącymi są nudności i wymioty. Te dwie choroby mają też cechy wspólne. To przede wszystkim miejsce występowania bólu – po jednej stornie głowy w okolicy oczodołu.