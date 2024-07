Makaron z mięsem mielonym czyli popularne na całym świecie spaghetti bolognese to jedno z najłatwiejszych i najlepszych dań kuchni włoskiej.

Sos bolognese (wł. ragù di carne alla bolognese) to mięsny sos z bolońskim rodowodem. Sekretem jego wyśmienitego smaku jest długi proces gotowania, który może trwać nawet 2-4 godziny. Musimy pamiętać, że Włosi przygotowując ten sos wrzucali do niego wszystkie warzywa, jakie mieli pod ręką, dlatego pomidory nie mogą w nim dominować.

Przepis na makaron z mięsem mielonym – spaghetti bolognese

Składniki:

400 g makaronu spaghetti lub tagliatelle (tagiatelle to makaron w kształcie długich wstążek, z którym tradycyjnie podaje się sos boloński),

250-300 g mielonego mięsa wołowo-wieprzowego,

50 g mortadeli,

0,5 szklanki czerwonego wytrawnego wina,

100 g boczku,

puszka (ok. 400 g) pomidorów krojonych bez skórki lub 400 g świeżych pomidorów

1 duża cebula,

1 mała marchew,

1 średniej wielkości korzeń pietruszki,

pół małego selera lub kawałek dużego – chodzi o to, żeby było go mniej więcej tyle, co marchewki,

garść tartego parmezanu,

pół szklanki bulionu warzywnego lub jogurt naturalny – na wszelki wypadek – do rozcieńczenia sosu,

sól, pieprz, oregano, bazylia, cukier,

oliwa.

Czas przygotowania: 150 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

1. Umyj, obierz i pokrój drobno marchew, seler i pietruszkę.

2. Cebulę posiekaj w drobną kostkę i zeszklij na oliwie, dodaj warzywa i duś na małym ogniu przez 5 minut dodając sól.

3. Boczek i mortadelę pokrój drobno i dorzuć do warzyw. Zwiększ ogień i podsmażaj wszystko mieszając.

4. Dodaj mięso mielone i wymieszaj, zmniejsz ogień i usmaż mięso, gdy zrobi się brązowe dodaj wino, pieprz i łyżeczkę cukru. Cukier złagodzi kwaśność pomidorów oraz pogłębi smak sosu.

5. Ugotuj makaron w osolonej wodzie, odcedź i przelej zimną wodą. Polej oliwą, żeby się nie posklejał.

Tradycyjne przepisy włoskie zalecają przed dodaniem pomidorów, wsypanie do sosu szczypty cynamonu oraz mielonego goździka.

6. Jeżeli używasz pomidorów z puszki, wylej zawartość do miseczki i sprawdź czy nie mają fragmentów skórek – są one bardzo uciążliwe podczas jedzenia. Jeżeli świeżych – pamiętaj aby najpierw je sparzyć i obrać ze skórki. Dodaj pomidory do mięsa i warzyw. Wymieszaj, aby wszystko dokładnie się połączyło. Duś pod przykryciem często mieszając przez około 2 godziny. Na 15 minut przed końcem gotowania dodaj czosnek i zioła.

7. Jeżeli sos jest zbyt gęsty rozcieńcz go bulionem albo jogurtem.

8. Danie podawaj gorące, wierzch posypując parmezanem.

Smacznego!