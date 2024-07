Osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze powinny sięgnąć po sok z buraków. Przepis na ten naturalny i zdrowy tonik jest bardzo prosty. Sok z buraka wyciska się przy użyciu sokowirówki. Można go również uzyskać przez zasypanie startego na tarce warzywa cukrem.

Reklama

Sok z buraka ćwikłowego ma bardzo specyficzny smak, który nie każdemu może przypaść do gustu. Najlepiej dodać do niego jabłko, marchew, pomarańczę, cytrynę, miód, imbir lub brzoskwinię. W wersji wytrawnej sprawdzą się: czosnek, seler, natka pietruszki oraz cebula.

Właściwości lecznicze buraka ćwikłowego

Buraki są tanie, smaczne i bardzo zdrowe. Włączenie ich do codziennego jadłospisu to wzbogacenie diety o wiele cennych dla organizmu składników odżywczych. Są to m.in. kwas foliowy, żelazo, magnez, potas, witamina A oraz C. Obecna w burakach betanina neutralizuje kwasotwórcze działanie niektórych potraw, np. mięsnych.

Sok z buraka to naturalny sposób na obniżenie ciśnienia tętniczego. Zawarte w nim azotany zwiększają cyrkulację krwi i powodują lepsze dotlenienie mózgu. Wpływa to bezpośrednio na poprawę koncentracji.

Picie soku z surowego buraka wspomaga oczyszczanie organizmu, przyspiesza trawienie , pobudza wydalanie kwasu moczowego.

, pobudza wydalanie kwasu moczowego. Sok z buraka wykazuje działanie antyoksydacyjne, czyli chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników . Przyczyniają się one do zwiększenia tempa procesów degeneracyjnych w tkankach, takich jak np. powstawanie zmarszczek.

. Przyczyniają się one do zwiększenia tempa procesów degeneracyjnych w tkankach, takich jak np. powstawanie zmarszczek. Sok z buraka zarówno przyspiesza rekonwalescencję , jak również zwiększa wytrzymałość i wydolność organizmu podczas wysiłku fizycznego.

, jak również zwiększa wytrzymałość i wydolność organizmu podczas wysiłku fizycznego. Sok z buraka działa wykrztuśnie, dlatego nie wskazane jest picie go tuż przed snem. Sok z surowego warzywa powinien odstać około 30 minut, dzięki temu będzie delikatniejszy w smaku i nie obciąży żołądka.

Przepis na sok z buraka i jabłek z sokowirówki

Składniki na około 3 szklanki soku:

Zobacz także

2 średniej wielkości buraki ćwikłowe.

2 soczyste i kwaśne jabłka, np. antonówki.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj i obierz buraki i jabłka.

Wrzuć warzywa do sokowirówki i wyciśnij z nich sok.

Sok z buraka i jabłek najlepiej smakuje, gdy jest schłodzony.

Smacznego!

Przepis na sok z buraka bez sokowirówki

Składniki na około pół szklanki soku:

1 duży burak ćwikłowy,

2 łyżki cukru lub miodu.

Czas przygotowania: 15 minut + czas oczekiwania, około 12 godzin

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz buraka ze skórki i zetrzyj na tarce o najdrobniejszych oczkach

Przełóż buraka do słoika, zasyp cukrem lub miodem i odstaw w chłodne miejsce na około 8-12 godzin.

Gdy wytworzy się sok, odcedź go.

Przygotowany w ten sposób sok z buraka możesz dodać do owocowego smoothie.

Smacznego!