Większość soków, które są dostępne w sklepach, ma bardzo małą wartość odżywczą, dlatego warto samodzielnie przygotowywać je w domu. Świeżo wyciskane soki warzywne są bogate w witaminy i mikroelementy.

Soki warzywne, szczególnie te z długim terminem przydatności do spożycia, są poddawane pasteryzacji, aby zniszczyć wszelkie bakterie. Niestety, razem z bakteriami niszczone są także i wartościowe składniki. Poza tym często są słodzone, solone, wzbogacane o syntetyczne zamienniki witamin. Nigdy też do końca nie wiadomo z jakich warzyw zostały przygotowane. Tak naprawdę tylko robiąc samodzielnie soki możesz w pełni kontrolować, co jesz. Przepisy na soki warzywne są proste – wystarczy zaopatrzyć się w sokowirówkę, dzięki której przygotowanie świeżego soku zajmie nam chwilę.

1. Sok warzywny na bazie pomidorów – bogaty w witaminę C, beta-karoten i witaminy E. Obfituje w potas, fosfor, wapń, magnez, żelazo, miedź, zawiera także dużo błonnika. Razem z selerem doskonale reguluje przemianę materii, regeneruje skórę i opóźnia jej starzenie. Badania naukowców z General Chemical State Laboratory w Grecji wskazują także na właściwości regeneracyjne soku – osoby uprawiające sport regenerowały się szybciej po pomidorowym soku warzywnym niż po napojach energetycznych.

Przepis: 0,5 kg pomidorów, 1 średnie jabłko, 2 łodygi selera naciowego, 0,5 łyżeczki sosu tabasco, sól.

2. Sok warzywny z ogórków – ogórki mają mnóstwo potasu, przyspieszają przemianę materii i oczyszczają organizm. Picie soku ogórkowego pomoże wydalić nadmiar wody z organizmu, dodatkowo poprawi wygląd włosów, paznokci i zaradzi problemom z trądzikiem.

Przepis: 0,5 kg ogórków, pół cytryny, sól, pieprz, listki świeżej mięty.

3. Sok z kapusty – kapusta jest bogata w witaminę C, E i beta-karoten, chroniące przed wolnymi rodnikami. Poprawia wygląd włosów i skóry, wspomaga oczyszczanie organizmu i dodatkowo obniża ciśnienie krwi. W połączeniu z selerem i jabłkami likwiduje obrzęki, nawilża skórę, a dzięki błonnikowi doskonale przyspiesza metabolizm i wspiera odchudzanie. Usprawnia także wątrobę i leczy reumatyzm. Od soku z kapusty warto zacząć dzień, tak jak robią to gwiazdy Hollywood!

Przepis: 30 dag dowolnej kapusty, seler korzeniowy, 2 jabłka, 0,5 pęczka koperku, sól.

4. Sok marchewkowy – lista zalet marchwi niemal nie ma końca. Zawiera witaminy A, C, E, D, K, PP i witaminy z grupy B, poza tym jest bogata w wapń, żelazo, jod, kobalt. Sok warzywny z marchwi obniża poziom cholesterolu we krwi i reguluje trawienie. Poza tym ujędrnia skórę oraz wzmacnia włosy i paznokcie. W połączeniu z sałatą rzymską, która obfituje w kwas foliowy i wiele makro- i mikroelementów, poprawia odporność. Dodatek imbiru pomoże rozgrzać organizm i polepszy krążenie krwi.

Przepis: 1/2 kg marchwi, główka sałaty rzymskiej, świeży imbir.

Wszystkie opisane soki warzywne oprócz właściwości zdrowotnych, mają takie działanie odchudzające – zawierają dużo błonnika, regulują trawienie, przyspieszają przemianę materii. Mogą być także wykorzystane podczas oczyszczającej diety sokowej.