Przekaz podprogowy to emitowanie bodźców, które są wychwytywane przez ludzkie zmysły, ale człowiek nie jest w stanie ich świadomie zarejestrować. Nie jest to możliwe nawet przy wzmożonej uwadze i koncentracji.

Przekaz podprogowy – percepcja subliminalna – spostrzeganie podprogowe

Ponieważ człowiek nie jest w stanie w świadomy sposób zarejestrować ukrytego przekazu, nie może się też przed nim bronić. Ponadto można taką myśl uznać za własną, ponieważ nie ma szansy na świadomą refleksję nad jej pochodzeniem. Dlatego też wszystkie kwestie związane ze skutecznością wpływu, jaki może mieć przekaz podprogowy są często traktowane jako teorie spiskowe. Według niektórych przekazy podprogowe mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju politycznych rozgrywkach.

Przekaz podprogowy – reklama podprogowa (subliminalna) - sugestia podprogowa

Reklama podprogowa teoretycznie jest to np. włączanie do filmu pojedynczych klatek z reklamą albo wgrywanie konkretnych informacji do piosenek. Jednak tego typu praktyki są zakazane. Furtką, dzięki której jesteśmy wbrew naszej woli poddawani sugestii są nieświadome skojarzenia. Jest to komunikat możliwy do zauważenia, ale bardzo trudny do odczytania w otaczającym szumie informacyjnym. Znane marki tytoniowe muszą chwytać się różnych sposobów, by reklamować swoje produkty, ponieważ tradycyjne formy są dla nich zakazane. Dlatego np. umieszczają wzory zbliżone wizualnie do ich logo na bolidach Formuły 1. Oko ludzkie rejestruje dany kształt, jednak mimo wszystko mózg nie łączy tego w sposób świadomy ze znaną marką papierosów. Skojarzenie odbywa się nieświadomie.

Przekaz podprogowy – prawda czy fałsz?

Przekaz podprogowy może być jedynie mitem, ponieważ łatwo jest ulec propagandzie w momencie, gdy nie dostrzega się jej elementów. Istnieją jednak badania, które dzięki przeprowadzanym eksperymentom wykazały, że bodźce podprogowe wpływają na procesy poznawcze, mimo że ich wpływ utrzymuje się jedynie ułamki sekund. Wg najnowszych badań promowanie konkretnej marki samochodu przy pomocy reklamy subliminalnej może być efektywne. Człowiek powinien mieć prawo do własnych wyborów, ale gdy nie jest świadomy pewnych przekazywanych mu komunikatów wówczas nie może się też przed nimi bronić.