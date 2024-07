Kontrolowanie wagi niemowlaka jest bardzo pomocne w monitorowaniu jego prawidłowego rozwoju. Pierwsze symptomy choroby lub jakichkolwiek zaburzeń objawiają się przede wszystkim wahaniem masy ciała.

Waga niemowlaka – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka

Waga i wzrost dziecka nowonarodzonego są uzależnione przede wszystkim od przebiegu ciąży. Dziecko tuż po porodzie może ważyć od 2,5 kg do ponad 4 kg. Dzięki monitorowaniu wagi dziecka na bieżąco wiemy, czy jego rozwój przebiega w sposób prawidłowy. Szczególnie pierwsze miesiące życia, okres niemowlęcy to czas bardzo intensywnego przyrostu masy ciała malucha. Jeżeli dziecko nieznacznie traci na wadze – jest to zupełnie naturalne szczególnie w czasie kilku pierwszych dni po porodzie. Masa ciała zmniejsza się wówczas maksymalnie o 10%.

Waga niemowlaka – miesiąc po miesiącu

Prawidłowe wartości wagowe dla dziecka w każdym miesiącu życia przedstawia poniższa tabela. Należy pamiętać, że odchylenia i różnice w wadze dziecka do 5 miesiąca życia możgą wynosić +/- 0,8 kg natomiast do 11- miesiąca +/- 1,5 kg

WIEK

CHŁOPIEC

DZIEWCZYNKA

1 MIESIĄC

4,3kg

4,1kg

2 MIESIĄC

5,1kg

4,8kg

3 MIESIĄC

5,8kg

5,4kg

4 MIESIĄC

6,6kg

6,0kg

5 MIESIĄC

7,2kg

6,7kg

6 MIESIĄC

7,9kg

7,4kg

7 MIESIĄC

8,4kg

8,0kg

8 MIESIĄC

8,8kg

8,5kg

9 MIESIĄC

9,2kg

8,9kg

10 MIESIĄC

9,7kg

9,3kg

11 MIESIĄC

10,2kg

9,6kg

12 MIESIĄC

10,4kg

9,8kg