Pranie kołdry można porównać z codzienną zmianą bielizny. Ze względów higienicznych kołdrę powinno się odświeżać często ponieważ jest siedliskiem drobnoustrojów oraz wydzielin fizjologicznych ludzkiego organizmu. Pranie kołdry syntetycznej i pranie kołdry wykonanej z naturalnego pierza znacznie się od siebie różnią. Z uwagi na delikatność pierza zaleca się, aby pranie takich kołder powierzyć specjalistom. Na rynku działają firmy zajmujące się praniem kołder i poduszek z naturalnym wypełnieniem.

Reklama

Jak często prać kołdrę?

Należy obiektywnie ocenić stopień zabrudzenia kołdry i przypomnieć sobie kiedy ostatnio była prana. Trzeba też wziąć pod uwagę cechy indywidualne użytkującej ją osoby, takie jak: potliwość, wiek, przebyte ostatnio choroby. Ponieważ dzieciom częściej niż dorosłym zdarzają się różnego rodzaju „wypadki” podczas snu, pranie ich kołderek powinno odbywać się średnio raz na 1 – 3 miesiące. Kołdry dla starszych dzieci i dorosłych można prać co 3-4 miesiące. Czas pomiędzy praniami znacznie wydłuża jej regularne wietrzenie. Wówczas kołdrę można wyprać raz na 4-5 miesięcy dla dzieci i 5-6 miesięcy dla dorosłych. Jeżeli użytkownik kołdry jest alergikiem silnie uczulonym na roztocza, wtedy kołdrę należy prać znacznie częściej – co 2-4 tygodnie.

Szukasz pralki w której będziesz mógł wyprać kołdrę? Zajrzyj na dostępne w Media Markt promocje.

Jak prać kołdrę w pralce? Pranie kołdry osoby uczulonej na roztocza

Przed rozpoczęciem prania kołdry należy przede wszystkim sprawdzić pojemność pralki, oraz to czy kołdra zmieści się do bębna i będzie mogła swobodnie poruszać się podczas prania. Z reguły w pralce o ładowności 5 kg można z powodzeniem wyprać średniej wielkości kołdrę. Zalecenia dotyczące prania zawsze umieszczone są przez producenta na metce wszytej w jeden z boków. Podawana jest tam maksymalna temperatura w jakiej należy prać. Jeżeli kołdra nie jest bardzo zabrudzona i wymaga tylko odświeżenia, nie jest konieczne pranie jej w maksymalnie dopuszczalnej temperaturze. Ustawienie termostatu na 40 stopni w zupełności wystarczy. Do prania kołder zaleca się stosowanie delikatnych detergentów. W przypadku prania kołdry osoby z alergią na roztocza pranie w temperaturze niższej niż 60 stopni nie ma sensu. Pasożyty te giną dopiero powyżej tej temperatury dlatego zaleca się pranie w 80-90 stopniach Celsjusza. Osoby z tego rodzaju alergią powinny mieć kołdry, które są przystosowane do prania w wysokiej temperaturze. Wypranie kołdry w temperaturze dużo wyższej od temperatury maksymalnej wskazanej na metce spowoduje jej zniszczenie.

Reklama

Jak suszyć kołdrę upraną w pralce?

Ważne, aby po upraniu kołdra nie straciła swojej puszystości i miękkości. Pranie najlepiej zaplanować na ciepły słoneczny dzień. Jeżeli nie ma możliwości suszenia kołdry na zewnątrz, albo warunki atmosferyczne temu nie sprzyjają, trzeba zadbać o to, aby rozwiesić ją w przewiewnym miejscu, najlepiej obok kaloryfera – jeżeli jest akurat sezon grzewczy. Aby pozbyć się nadmiaru wody trzeba kołdrę dwukrotnie odwirować. Suszenie w suszarce bębnowej powinno odbywać się w niezbyt wysokiej temperaturze, aby uniknąć zniszczenia włókien syntetycznych.