Olga Frycz pochwaliła się swoją córeczką! Aktorka została mamą zaledwie kilka dni temu- radosną informację przekazała wówczas jej przyjaciółka, Joanna Jędrzejczyk, która podczas relacji na InstaStories gratulowała świeżo upieczonym rodzicom. Później sama Olga Frycz potwierdziła, że na świecie pojawiła się jej córeczka, Helenka. Od tamtego czasu młoda mama pokazywała w sieci zdjęcia dziewczynki- jednak na żadnych nie było widać jej twarzy- teraz zrobiła wyjątek! Olga Frycz pokazała zdjęcie córki Młoda mama opublikowała piękne zdjęcie ze swoją małą córeczką. Pod fotografią pojawiły się same pozytywne komentarze- internauci byli zachwyceni! cudowności ❤️❤️❤️ Najpiękniejszy widok na świecie Piękne Wy dziewczyny 😘- pisali internauci. Zobaczcie śliczne ZDJĘCIE Olgi Frycz z córeczką. My zdecydowanie zgadzamy się z opinią internautów, mała Helenka jest cudowna! Zobacz także: Olga Frycz wybrała się z córeczką na pierwszy spacer i pokazała wózek. Jego cena jest zabójcza! Olga Frycz z córką. Wyświetl ten post na Instagramie. 💋Jest bardzo wiele spraw o których chciałabym Wam napisać, tyle rzeczy, które chciałabym Wam polecić i tyyyyyle pomysłów, które chciałabym Wam "sprzedać " i tylko czasu na to wszystko nie mam bo wpatrzona jestem w tę Istotę 24 godziny na dobę ❤️🤷🏼‍♀️❤️. Obiecuję, że od przyszłego tygodnia wracam z nową energią, z kolejnym wózkiem do polecenia, z super fajnymi kosmetykami dla mam i dla dzieci i z radami dla dziewczyn które szykują się do szpitala, co warto jeszcze zabrać moim zdaniem 🙂. Tymczasem nadal wpatrzona w Helenę życzę Wam...