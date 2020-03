Jak samodzielnie zrobić maseczkę ochronną na twarz? Przedstawiamy kilka sposobów! 

Maseczki ochronne na twarz stały się obecnie towarem deficytowym. Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa w Polsce sprawiła, że zaczęło brakować ich nawet w służbie zdrowia. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym można wykonać je w łatwy i szybki sposób w domowym zaciszu. Nie trzeba mieć wysokich umiejętności krawieckich - wystarczy zastosować się do kilku prostych kroków. Zobaczcie jak można wykonać maseczki ochronne samemu!

Jak wykonać maseczkę ochronną samemu? Sposoby na maseczkę

Maseczkę wielokrotnego użytku możemy wykonać praktycznie z większości dostępnych materiałów. Najważniejsze jest, aby dany materiał przepuszczał powietrze. Najlepiej jednak wybrać tkaniny bawełniane lub lniane. Wystarczy wziąć kawałek materiału o wymiarach 20 cm na 20 cm oraz dwa kawałki gumki, najlepiej bieliźnianej. Teraz wystarczy zmarszczyć dwukrotnie materiał i po bokach doszyć gumki, które później założymy na uszy. Ważne jest aby dokładnie sprawdzić, czy materiał szczelnie osłania naszą twarz, tzn. nos, usta i brodę. W ten prosty i szybki sposób uzyskamy maseczkę, która posłuży nam na długo.

Uwaga, ważne! Przy doborze materiału kieruj się tym, aby był on odporny na wielokrotne pranie i prasowanie w temperaturze powyżej 60 stopni! Z tego też względu najlepiej zdecydować się właśnie na bawełnę lub len.

Z czego zrobić maseczkę ochronną?

Jeżeli jednak uważasz, że szycie nie jest Twoją mocną stroną, to mamy dla Ciebie inny pomysł na zrobienie maseczki ochronnej. Do jej wykonania potrzebne są:

kilka kawałków ręcznika papierowego,

gumki recepturki,

kawałek sznurka,

zszywacz,

drucik,

cienka bibuła,

taśma klejąca.

Na początku połóż jeden kawałek papieru na drugi - ich wymiary muszą być identyczne. Jako kolejną, wierzchnią warstwę umieść bibułę, a następnie przetnij wszystko na pół, aby wyszły dwa prostokąty. Taśmą zaklej końce dwóch prostokątnych części. Następnie przebij dwa otwory po dwóch przeciwnych bokach, a w kolejnym kroku przyklej drut w dolnej części maseczki, od strony ręcznika papierowego. Teraz zajmij się sznurkiem, który należy przeciąć na 8 równych części. Potem przewiąż sznurki przez wyrobione wcześniej otwory i dopasuj węzły do uszu. Na koniec przymocuj maseczkę do twarzy przy pomocy elastycznych gumek. Gotowe!

Maseczki ochronne z bielizny

Jeśli jednak dalej uważasz, że powyższe sposoby mogą sprawić ci kłopot z ich wykonaniem, to przedstawiamy najszybszy i najłatwiejszy patent na zrobienie maseczki ochronnej na twarz. Do jej wykonania potrzebne będą... bokserki! Wystarczy włożyć głowę przez jedną nogawkę, następnie część z gumką zaciągnąć do tyłu, a potem wystarczy już tylko naciągnąć tylną część na głowę i to wszystko! Z tego patentu skorzystały nawet gwiazdy, między innymi Sylwia i Mikołaj z "Love Island"! Poniżej możecie zobaczyć szybki instruktaż do wykonania maseczki z majtek.

Jak zrobić maseczkę ochronną - filmik, instrukcja na YouTubie

Który ze sposobów przypadł Wam do gustu najbardziej? Obecnie maseczki stały się towarem deficytowym, dlatego najlepiej wykonać je samemu!

East News

Mikołaj i Sylwia z "Love Island" również wykonali sami maseczki! Wykorzystali do tego właśnie bokserki!