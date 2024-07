Świąteczne dekoracje z juty są proste w wykonaniu, dzięki czemu można je śmiało przygotować razem z dziećmi. Z juty są wykonywane worki np. na ziemniaki, kawę czy ryż, często są dekorowane kolorowymi nadrukami, które także można wykorzystać do wykonania jutowych ozdób.

Reklama

Pomysły na świąteczne dekoracje z juty na choinkę

Serduszka z juty

Potrzebujesz: juty, nożyczek, czerwonej wstążki, czerwonej nitki, igły, sznurka lnianego, krochmalu, papieru pergaminowego, szpilek, ściereczki.

Z materiału wytnij różne kształty – serduszka, kwiatki, kółka itd. Następnie dokładnie namocz je w krochmalu, po czym odciśnij nadmiar używając ręcznika papierowego. Na poduszce połóż ściereczkę, a na niej pergamin. Rozłóż ozdoby na papierze pergaminowym, krawędzie przypnij szpileczkami, by się nie podkręcały, pozostaw do wyschnięcia. Ze sznurka zrób pętelkę i przyszyj do ozdoby. Z kawałka wstążeczki zawiąż kokardkę i przyszyj tak, by zakryć miejsce przyczepienia sznurka.

Zobacz także

Ewentualnie możesz ozdobę posypać brokatem lub delikatnie nadać złoty połysk farbą w sprawy.

Bombka z juty

Potrzebujesz: juty, nożyczek, gazety, kleju, taśmy samoprzylepnej.

Zgnieć kartkę gazety w kulkę, następnie oklej ją taśmą, by utrzymała kształt. Jutę potnij w paski – możesz też wykorzystać gotową wstążkę jutową. Obtocz kulkę jutą i nałóż klej, by wstążka się nie rozwijała. Pozostaw do wyschnięcia. Następnie przytwierdź sznurek – gotowe.

Piernikowy ludzik z juty

Potrzebujesz: juty, nożyczek, wąskiej czerwonej wstążki, białej farby puchnącej, kleju, sznurka, usztywniacza do tkanin.

Wytnij z juty kształt piernikowego ludzika – możesz go odrysować od wcześniej wydrukowanego szablonu. Materiał następnie spryskaj usztywniaczem do tkanin i pozostaw do wyschnięcia. Na szyi ludzika przyklej wstążeczkę zawiązaną wcześniej w kokardkę. Za pomocą białej farby puchnącej narysuj ludzikowi uśmiech, oczy, a następnie wzorki na rękach i nogach – farba będzie imitowała sznurek. Przyczep sznurek i gotowe.

Pomysły na świąteczne dekoracje ze sznurka jutowego

Bombki ze sznurka

Potrzebujesz: sznurka jutowego, kleju, styropianowej bombki.

Zaczynając od środka bombki, zacznij ją oklejać sznurkiem zwijanym w kształt ślimaka. Co jakiś czas nakładaj warstwę kleju. Możesz użyć dwóch odcieni sznurka, by stworzyć wzorki lub paski.

Potrzebujesz: sznurka jutowego, krochmalu lub kleju wikol, balona.

Reklama

Nadmuchaj balon – jeśli chcesz zrobić mniejszą bombkę, zwiąż balon wcześniej. Sznurek nasącz w krochmalu lub kleju wikol. Następnie nakładaj nasączony sznurek na balon, tworząc niesymetryczne wzory. Pozostaw na kilka godzin do wyschnięcia. Gdy sznurek całkiem wyschnie, przekłuj balon i wyciągnij jego resztki.