Sos do gołąbków wieńczy kulinarne zmagania z tradycyjnym, lecz wcale nie prostym do przygotowania daniem. Można pokusić się o rzadkie połączenie i zrobić sos pieczarkowy, ale tradycjonalistom gołąbki najlepiej smakują z sosem pomidorowym. Dobry przepis na sos do gołąbków warto opanować do perfekcji – nie tylko ze względu na walory smakowe, ale również dlatego, że za to, jak danie wygląda na talerzu, w głównej mierze odpowiada właśnie sos.

Reklama

Świeże pomidory to podstawa do stworzenia pysznego sosu do gołąbków. Zrób niezbędne zakupy i wykorzystaj kod rabatowy Frisco.

Przepis na sos do gołąbków

Składniki:

400 ml przecieru pomidorowego,

8 łyżek śmietany 12%,

3 łyżki śmietany 30%,

2 łyżki mąki,

1 cebula,

0,5 szklanki mleka,

1 szklanka wody,

1 drobiowa kostka rosołowa,

pęczek świeżego koperku,

szczypta soli i pieprzu.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Zobacz także

Sposób przygotowania:

1. Przecier pomidorowy podgrzej na suchej patelni i rozpuść w nim kostkę rosołową.

2. Dodaj do sosu szklankę wody i zaczekaj aż się zagotuje, mieszając w tym czasie w oddzielnym naczyniu mleko z mąką.

3. Dodaj mąkę dokładnie wymieszaną z mlekiem do gotującego się sosu, energicznie mieszając, a następnie ponownie zagotuj.

4. Ciągle mieszając sos, dodaj do niego dwa rodzaje śmietany i dokładnie je rozprowadź.

5. Pod koniec gotowania dodaj startą na tartce cebulę i drobno pokrojony koperek.

6. Dopraw solą i pieprzem.

Smacznego!