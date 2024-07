Organizm ludzki wytwarza w ciągu doby ok. 550 ml płynu rdzeniowo-mózgowego. W układzie komorowym i przestrzeni podpajęczynówkowej jego ilość nie przekracza 135 ml, a więc jest wymieniany cztery razy dziennie. Przezroczysta ciecz chroni mózg i rdzeń kręgowy przed mechanicznymi urazami.

Reklama

Zadania płynu rdzeniowo-mózgowego

Podstawową funkcją płynu rdzeniowo-mózgowego jest ochrona tkanki mózgu i rdzenia kręgowego przed urazami mechanicznymi. Równie ważnym zadaniem tej substancji jest wyrównywanie ciśnienia wewnątrz czaszki. Dzieje się tak dzięki ciągłemu krążeniu. Płyn rdzeniowo-mózgowy powstaje w komorach mózgu a stamtąd przedostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowej. Następnie przepływa do naczyń odprowadzających krew z mózgowia i tam zostaje wchłonięty.

Skład płynu rdzeniowo-mózgowego

Płyn mózgowo-rdzeniowy ma skład podobny do osocza krwi. Zatem 90% stanowi woda. Nie zawiera natomiast cholesterolu, a białka są w znikomej ilości (w osoczu stanowią 7%), jest w nim mniej wapnia, potasu, mocznika, kwasu moczowego i glukozy, za to ma więcej kreatyniny. Niemal wcale nie zawiera komórek, występują one w ilości 5-6 na mm sześcienny. Zwiększona liczba komórek w płynie rdzeniowo-mózgowym jest objawem choroby.