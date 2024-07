Pas neoprenowy podnosi temperaturę ciała w miejscu, gdzie jest noszony, co może przyczyniać się do szybszego spalania tkanki tłuszczowej szczególnie podczas aktywności fizycznej i przy zachowaniu zbilansowanej diety.

Jak wygląda i jak działanie przypisuje się wyszczuplającemu pasowi neoprenowemu?

Pas neoprenowy jest wykonany z elastycznego materiału zwanego neoprenem (w dotyku jest gruby i elastyczny). Ma rozmiar uniwersalny dzięki regulacji na rzep. Najczęściej spotykany jest w kolorze niebieskim. Wymiary pasa to: 25-28 cm na 100-118 cm z możliwością rozciągnięcia go do 130 cm. Jego cena oscyluje w granicach 20 – 40 zł. Pas ten przeznaczony jest do przyspieszania tempa metabolizmu komórkowego oraz spalania tkanki tłuszczowej w obszarze ciała na który jest zakładany.

Pas neoprenowy – jak naprawdę działa i czy jest skuteczny?

Skuteczność działania pasa jest poddawana w wątpliwość, ponieważ nie istnieje coś takiego, jak miejscowe spalanie tłuszczu. Podniesienie temperatury ciała nie jest równoznaczne ze spalaniem tkanki tłuszczowej. Ponadto nie należy nosić go na gołą skórę, ponieważ grozi to powstawaniem odparzeń i uczuleń. W momencie, gdy się pocimy tracimy jedynie wodę, nie da się wypocić tłuszczu. Pas przyspiesza metabolizm, ponieważ podwyższa temperaturę, a wysoka temperatura wzmaga intensywność przemian metabolicznych, przez co organizm czerpie energię z zapasów tłuszczowych. Dlatego działanie pasa jest skuteczne jedynie w połączeniu z dietą oraz aktywnością fizyczną. Pas neoprenowy przede wszystkim chroni nerki i brzuch przed urazami i zimnem – szczególnie, gdy zakładamy go do jazdy na rowerze, motorze czy nartach.

Pas neoprenowy – warto wiedzieć

Najwięcej tłuszczu najczęściej kumuluje brzuch i tzw. boczki. Czyli obszar tuż nad linią spodni. Dzieje się tak ponieważ jest to miejsce szczególnie narażone na wyziębienie. W związku z czym, organizm zabezpieczając ciało przed utratą ciepła kumuluje więcej ochronnej tkanki tłuszczowej. Noszenie pasa neoprenowego ogrzewa newralgiczne strefy, co może przyczynić się do zmniejszenia ilości odkładanego tam tłuszczu.