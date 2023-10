Perfect w żałobie. "Bądźcie z nami, aby uczcić pamięć naszego przyjaciela"

Grzegorz Markowski przekazał swoim fanom smutną wiadomość. Wokalista zespołu "Perfect"na profilu swojej córki na Facebooku opublikował poruszające oświadczenie w którym przyznaje, że ma problemy ze zdrowiem. Niestety, Grzegorz Markowski ogłosił, że musiał odwołać zaplanowane wcześniej koncerty. Zobaczcie sami, co napisał! Grzegorz Markowski ma problemy ze zdrowiem Pod koniec 2019 roku muzycy z legendarnego zespołu "Perfect" przekazali swoim fanom smutną wiadomość o planowanym zakończeniu swojej działalności na scenie. Zespół poinformował wówczas, że w lutym 2020 roku wyruszy w ostatnią trasę koncertową, podczas której będą mogli świętować 40-lecie "Perfectu". To właśnie podczas trasy koncertowej "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" Grzegorz Markowski i jego koledzy z grupy mieli pożegnać się z fanami. Przez pandemię koronawirusa zespół musiał przełożyć pożegnalny koncert, który początkowo miał się odbyć jesienią ubiegłego roku, a później został przeniesiony na zbliżające się wakacje. Niestety, teraz okazuje się, że seria koncertów "Perfectu" w ogóle się nie odbędzie! Grzegorz Markowski opublikował na Facebooku oświadczenie w którym przyznaje, że przez swój stan zdrowia nie może wystąpić na scenie. „Chciałbym być sobą”. Wiecie ile razy to śpiewałem, ile razy krzyczałem do Was te słowa? Przez tyle lat, tyle koncertów, tyle wspólnych chwil. Całe moje życie to był Perfect i było to… perfekcyjnie dobre życie… A słowo „chciałbym” to właściwie „mogę być sobą”. To było zawsze cholernie dla mnie ważne. Z jednej strony była to obietnica dawana sobie, a z drugiej Wam- zaczyna swój wpis Grzegorz Markowski. W dalszej części wpisu...