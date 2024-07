Biegunka u dziecka nie musi być związana z dolegliwościami żołądkowymi, dlatego nie można jej bagatelizować.

Niezależnie od przyczyny biegunki, kiedy pojawi się luźny stolec, trzeba bacznie obserwować malucha – zwłaszcza, jeśli nie przekroczył jeszcze 3. roku życia, bo u tak małego dziecka bardzo szybko może dojść do odwodnienia.

Przyczyny biegunki u dzieci: rotawirusy

Rotawirusy to najczęstsza przyczyna biegunek u dzieci i niemowląt. Przenoszą się drogą pokarmową i niszczą enterocyty wyściełające jelito cienkie, przez co upośledzają jego funkcje. Wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego jest bardziej znane pod nazwą grypy żołądkowej, której prócz biegunki towarzyszą wymioty, bóle brzucha i wysoka gorączka.

Infekcje rotawirusowe zagrażają zwłaszcza małym dzieciom – prawie każde przechodziło je wielokrotnie nim skończyło 5 lat. Dzieje się tak dlatego, że maluchy rzadko myją ręce, a niemal cały czas trzymają je w ustach. Na szczęście z każdym zakażeniem odporność na rotawirusy wzrasta. Biegunka rotawirusowa u noworodków wymaga hospitalizacji, u większych dzieci można ją leczyć w domu. Ostry przebieg choroby może prowadzić do zagrażającego życiu odwodnienia.

Aby chronić maluchy przed rotawirusami, trzeba uczyć je zachowywania higieny i zwracać uwagę na to, by nie miały kontaktu z chorymi dziećmi. Od 2 tygodnia do 6. miesiąca życia można też wykonać szczepienie przeciwko biegunce rotawiruowej. Szczepionka jest płatna i dostępna na receptę.

Przyczyny biegunki u dzieci: antybiotyki

Każde dziecko prędzej czy później zostaje poddane terapii antybiotykowej, której rodzice bardzo się obawiają ze względu na liczne skutki uboczne. Najczęstszym z nich są biegunki, które pojawiają się aż u 40% dzieci przyjmujących antybiotyki.

Nie jest to jednak powód, aby unikać podawania dzieciom tych leków, bo to ciągle najskuteczniejsze środki w leczeniu wielu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, niezastąpione np. w zapaleniu migdałków czy ucha środkowego. Jedyne co można, a nawet trzeba zrobić, kiedy maluch bierze antybiotyki, jest podawanie preparatów osłonowych, np. Lakcidu, Trilacu czy Lacidofilu, które przywracają właściwy skład flory bakteryjnej jelit niszczonej przez antybiotyki.

Przyczyny biegunki u dzieci: zatrucia pokarmowe

Biegunka może się pojawić także w wyniku podania dziecku nieświeżego, niedogotowanego, źle rozdrobnionego pokarmu czy nawet lodów, na których często znajdują się bakterie paciorkowca. Jej objawy są takie same jak w przypadku zakażenia rotawirusowego i zatrucia antybiotykiem. Aby zapobiegać zatruciom pokarmowym, trzeba dbać o higienę przyrządzania żywności, nie kupować produktów niewiadomego pochodzenia i od najmłodszych lat uczyć dziecka starannego mycia rąk i surowych owoców przed jedzeniem.

