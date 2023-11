Rafinowane cukry, sztuczne barwniki, aromaty - to nimi ociekają szybkie słodkie przekąski kupowane w sklepach i na stacjach benzynowych. A gdyby tak te niezdrowe bomby kaloryczne zamienić na coś nie mniej słodkiego, ale zdecydowanie zdrowszego? Poznaj zamienniki cukru, których musisz spróbować!

Reklama

Kiedy masz ochotę na coś słodkiego...

Kiedy masz ochotę na coś słodkiego, nie musisz sięgać po sklepowego batonika. Doskonale wiemy, że skończy się to wyrzutami sumienia spowodowanymi zjedzeniem niezdrowej bomby kalorycznej. A gdyby tak sięgnąć po “dobre” słodycze? Nie tyle odchudzające, bo takowe, niestety, nie istnieją, ale ich zdrowsze, mniej kaloryczne niż te kupowane, pełne substancji odżywczych i mające dobry wpływ na nasz organizm odpowiedniki już tak. Nie musisz odmawiać sobie słodkości, dbając o linię, wystarczy, że biały cukier zamienisz na kilka innych, nie mniej słodkich produktów, zobacz jakich.

Stewia i karob

Chociaż ich nazwy brzmią groźnie to stewia i karob są dobrymi, naturalnymi i powszechnie stosowanymi zamiennikami cukru. Stewia to produkowany z liści rośliny o tej samej nazwie słodzik bogaty w składniki mineralne. Karob, który smakiem i wyglądem przypomina kakao dostarcza do organizmu wiele składników odżywczych, a regularnie stosowany poprawia przemianę materii i poprawia działanie układu odpornościowego.

Daktyle

Owoce palmy daktylowej pozostają na niej aż do wyschnięcia kiedy to zostają zebrane, zapakowane i kupione przez ciebie w sklepie (w dużym skrócie). Nie są one mało kaloryczne - zwłaszcza te suszone, których 100 g zawiera 277 kcal, ale już niewielka ich ilość zapewni uczucie sytości i uchroni przed potrzebą sięgnięcia po coś słodkiego. Daktyle suszone doskonale sprawdzą się też jako baza do wykonania domowych słodyczy (np. sławnych kulek mocy).

Miody i syropy

Zwłaszcza syrop klonowy i daktylowy to naturalne płynne słodzidła, których nawet niewielka ilość skutecznie pozbawi chęci sięgnięcia po eklerka. Dobrej jakości syropy nie są poddawane obróbce chemicznej i nie zawierają żadnych dodatkowy składników, co sprawia, że są jednymi ze zdrowszych naturalnych słodyczy. Miodowego płynnego złota chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, a dodany do domowych batoników zbożowych uzależnia. Uwaga: z racji na ich kaloryczność płynne słodzidła powinny być stosowane z umiarem, ale w ich przypadku to w zupełności wystarcza.

Reklama

Surowe i suszone owoce

Soczyste jabłko, mięciutki banan albo nagrzane słońcem maliny to idealna alternatywa dla białego cukru. Bogate w składniki odżywcze i fruktozę zapełniają brzuch i skutecznie pozbawiają ochoty na inne słodycze.