Karob jest brązowym proszkiem pozyskiwanym z owoców drzewa chlebowego. Nazywany jest mączką z chleba świętojańskiego. Ma smak zbliżony do kakao, z tą różnicą, że jest on mniej intensywny i słodszy. Dzięki tym właściwościom jest doskonałym zamiennikiem cukru i kakao jednocześnie.

Karob jest słodki, ale nie zawiera glukozy. Jest to „cukier bez cukru”, dlatego może być elementem diety diabetyków. Ponadto jest bogaty w cenne dla zdrowia minerały, takie jak: mangan, miedź, żelazo, wapń, potas i magnez, oraz witaminy: A, D, B3, B2. Karob w kuchni może być wykorzystywany w postaci proszku karobowego lub karobowej melasy.

Karob – składniki właściwości zdrowotne

Włączenie karobu do jadłospisu to bardzo dobry pomysł. Ten smaczny proszek oraz zawierająca go melasa m.in.:

wspomagają odkrztuszanie i usuwanie wydzieliny w infekcjach górnych dróg oddechowych oraz w czasie rzucania palenia,

wspierają profilaktykę osteoporozy,

poprawiają trawienie - są szczególnie pomocne w niwelowaniu objawów refluksu i zaburzeń żołądkowo-jelitowych występujących w przypadku niestrawności.

Przepis na dietetyczne wegańskie ciasteczka z melasą karobową

Składniki na około 25-30 ciastek:

1 szklanka płatków owsianych górskich,

1 szklanką mąki owsianej lub zblendowanych drobno płatów owsianych,

1 szklanka startej na najmniejszych oczkach marchewki,

szczypta soli,

100 g migdałów w płatkach,

4 łyżki karobu,

1 łyżeczka startego drobno świeżego imbiru,

1 łyżeczka cynamonu,

pół szklanki wody lub mleka roślinnego,

4 łyżki oleju kokosowego nierafinowanego.

Czas przygotowania: około 60 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wyjmij z piekarnika blaszkę, ułóż na niej papier do pieczenia. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza.

Wszystkie składniki umieść w dużej misce i dokładnie wymieszaj tak, by się połączyły. Włóż na 5-10 minut do lodówki.

Wyjmij ciasto z lodówki i formuj kulki wielkości orzecha włoskiego , układaj na blaszce i spłaszczaj.

, układaj na blaszce i spłaszczaj. Włóż ciastka do piekarnika i piecz przez około 20 minut.

Smacznego!