Oczyszczanie organizmu powinno być kilkutygodniowe, żeby efektywnie pomogło w spalaniu nadmiaru tłuszczu. Detoksykacja organizmu poprawia działanie układu pokarmowego, usuwa szkodliwe kwasy i inne substancje oraz zmniejsza obrzęki.

Odtruwanie organizmu najlepiej wykonywać regularnie co pewien czas, by utrzymać dobre samopoczucie i cieszyć się dobrym zdrowiem. Podczas stosowania diety oczyszczającej może wystąpić tzw. kryzys ozdrowieńczy. Oznacza to, że organizm zaczyna się odtruwać, co skutkuje bardzo złym samopoczuciem przez kilka dni. Należy go przetrwać, nie przerywając procesu detoksykacji.

Oczyszczanie organizmu sprzyja redukcji masy ciała

Przyczyną nieskutecznego odchudzania może być zatrucie organizmu. Nagromadzone szkodliwe substancje utrudniają pracę wielu układów i uniemożliwiają naturalne wydajne usuwanie toksyn. Efektem tego są obrzęki ciała, cellulit, spowolnienie metabolizmu, ale też osłabienie, zmęczenie i przeważnie szereg innych dolegliwości, które odbierają chęci m.in. do ćwiczeń czy innej aktywności fizycznej.

Odchudzanie po oczyszczaniu organizmu jest prostsze i daje lepsze rezultaty w krótszym czasie. Woda nie zatrzymuje się w ciele, dzięki czemu nie powstają obrzęki. Układ pokarmowy pracuje lepiej, co pozwala uniknąć wzdęć, zaparć i innych nieprzyjemnych dolegliwości. Poprawia się ogólny stan zdrowia, zwiększa odporność i ilość energii, co sprzyja podejmowaniu wysiłku fizycznego. Detoksykacja organizmu powoduje też zmniejszenie apetytu na słodycze i niezdrowe jedzenie, np. fast-food.

Jak oczyścić organizm? Metody detoksykacji

Aby na stałe odtruć organizm, należy wyeliminować z diety szkodliwe produkty, takie jak słodycze, alkohol, słone przekąski i nadmiar mięsa oraz żywność wysokoprzetworzoną. Warto do codziennego jadłospisu włączyć produkty sprzyjające detoksykacji, w tym:

cytrynę,

jabłka,

żurawinę,

kapustę (zwłaszcza kiszoną),

buraki,

awokado,

siemię lniane ,

, kaszę jaglaną,

zieloną herbatę i napar ze skrzypu polnego, pokrzywy, bratka czy mniszka lekarskiego.

Należy pić minimum 2 litry płynów, a najlepiej niegazowanej wody, dziennie. Skuteczność odtruwania organizmu zwiększa też zażywanie probiotyków, czyli pożytecznych kultur bakterii, które naturalnie występują w ludzkim organizmie i zapewniają jego prawidłowe działanie. Dobre rezultaty przynosi też zwiększenie ilości błonnika w diecie.

Oczyszczanie organizmu może przebiegać na kilka sposobów:

dieta jednodniowa – pomaga doraźnie zmniejszać obrzęki ciała, jest mało skuteczna w odchudzaniu, polega na jedzeniu przez jeden dzień w tygodniu wyłącznie owoców i warzyw oraz piciu wody; efekty powinny pojawić się po 2 do 3 miesiącach regularnego stosowania;

– pomaga doraźnie zmniejszać obrzęki ciała, jest mało skuteczna w odchudzaniu, polega na jedzeniu przez jeden dzień w tygodniu wyłącznie owoców i warzyw oraz piciu wody; efekty powinny pojawić się po 2 do 3 miesiącach regularnego stosowania; dieta trzydniowa – pomaga na zaparcia, przez trzy dni należy jeść tylko owoce i warzywa, należy powtarzać ją raz w miesiącu;

– pomaga na zaparcia, przez trzy dni należy jeść tylko owoce i warzywa, należy powtarzać ją raz w miesiącu; dieta kilkutygodniowa – przez od 2 do 6 tygodni stosuje się dietę ułożoną przez lekarza lub dietetyka, musi być ona dostosowana indywidualnie do stanu zdrowia; przeważnie tego typu detoksykacja polega na piciu soków i wody, jedzeniu owoców i warzyw oraz unikaniu produktów szkodliwych.

Równolegle ze zmianą diety można prowadzić odtruwanie organizmu poprzez oczyszczanie jelit. Do tego sprawdzą się produkty bogate w błonnik lub robienie lewatywy.