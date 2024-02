Monika z programu "Rolnicy. Podlasie" cieszy się ogromną sympatią widzów, którzy uwielbiają oglądać kadry z jej gospodarstwa, które prowadzi razem z mężem Tomaszem, i podziwiają dystans pary, jaki mają w codziennym życiu. W programie Monika z Pokaniewa dała się poznać jako uśmiechnięta, pełna energii i pomysłów kobieta. Ostatnio zrobiło się o niej wyjątkowo głośno w kontekście wykształcenia, jakie posiada. Niestety jedna z internautek nie podziela entuzjazmu dotyczącego sympatycznej uczestniczki "Rolników. Podlasie". Co napisała?

Fanka „Rolnicy. Podlasie” szczerze na temat Moniki z Pokaniewa

"Rolnicy. Podlasie" kojarzą się głównie z Gienkiem i Andrzejem z Plutycz, ale to inni uczestnicy powoli cieszą się większą popularnością. Ostatnio w mediach jest głośno o Monice z Pokaniewa. Uczestniczka hitowego programu emitowanego na Focus TV niedawno poinformowała w programie, jakie studia skończyła i wyznała, że są one bardzo pomocne w prowadzeniu gospodarstwa. Jak wiadomo, Monika i Tomek Cieślikowie prowadzą ogromne gospodarstwo, w którym hodują ponad 450 krów, a od jakiegoś czasu specjalizują się w sprzedaży mleka z genem A2 oraz serów. Para na co dzień ma naprawdę napięty grafik, a dodatkowo Monika z Pokaniewa spełnia się jako pełnoetatowa mama. Uczestniczka programu cieszy się ogromną sympatią widzów, ale ostatnio jedna z internautek zdecydowała się wbić jej szpilę i napisała:

Monika gwiazdorzy, nie jest naturalna napisała jedna z internautek.

Fanki programu "Rolnicy. Podlasie" i rodziny z Pokaniewa natychmiast stanęły w obronie uczestniczki. W komentarzach padło wiele wyjątkowych słów...

Internauci natychmiast zareagowali na jedną niepochlebną opinię na temat Moniki z "Rolników. Podlasie" i stanęli w jej obronie, pisząc wprost, że swoje wykształcenie wykorzystuje na gospodarstwie i razem z mężem dbają o swoje przedsiębiorstwo i stale je rozwijają, a niedawno uruchomili profesjonalną serowarnię, w której to właśnie Monika spędza najwięcej czasu.

Fajnie, że może Pani swoje wykształcenie wykorzystać w gospodarstwie i że mąż Panią docenia...

Bardzo fajna para, miło się ogląda program z ich udziałem. Bardzo pozytywni ludzie,nie narzekają tylko ciężko pracują i mają osiągnięcia.

Fajnie się ich ogląda, a nie tych pseudo rolników z Plutycz

Jesteście wspaniali i pracowici.Powodzenia

Których uczestników "Rolników. Podlasie" najbardziej lubicie oglądać? Rodzina z Pokaniewa zajmuje wysokie miejsce w tym rankingu?

