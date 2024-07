Niedobory wapnia uzupełnisz suplementami oraz spożywaniem nabiału, zielonych warzyw, ryb i roślin strączkowych. Wchłanianie tego pierwiastka mogą ograniczyć niektóre choroby oraz leki.

Zarówno niedobór, jak i nadmiar wapnia są niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli czujesz się osłabiony i masz skurcze mięśni, udaj się do lekarza i sprawdź, czy nie brakuje ci tego pierwiastka. Być może konieczna będzie suplementacja. Włącz w swój jadłospis artykuły bogate w wapń, zrezygnuj z picia kawy oraz alkoholu.

Rola wapnia w organizmie

Wapń jest substancją budującą kości i zęby, obniża ciśnienie krwi i wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego. Odpowiada również za prawidłową pracę mięśni, czyli ich kurczenie i rozkurczanie. Wapń wspomaga krzepnięcie krwi oraz stabilizuje błonę w komórkach mięśni. Prawie 99% zasobów tego makroelementu znajduje się w kościach, zatem jego niedobory mogą prowadzić do osteoporozy. Dorosły człowiek powinien codziennie przyjmować 1000 mg tego pierwiastka. Z kolei osoby starsze, kobiety ciężarne, matki karmiące piersią oraz dzieci powinny zwiększyć dawkę do ok. 1200-1500 mg na dobę.

Przyczyny niedoboru wapnia

Do niedoborów wapnia w organizmie mogą przyczynić się następujące sytuacje:

Niewydolność przytarczyc – nie produkują parahormonu, który pomaga wchłaniać wapń i uwalnia go z kości.

– nie produkują parahormonu, który pomaga wchłaniać wapń i uwalnia go z kości. Niewydolność nerek – prowadzi do wydalania wapnia z moczem.

– prowadzi do wydalania wapnia z moczem. Upośledzenie pracy jelit – zaburzają proces wchłaniania wapnia.

– zaburzają proces wchłaniania wapnia. Uboga dieta – w jadłospisie brak produktów bogatych w ten pierwiastek oraz inne witaminy (np. witamina D), które wspierają wchłanianie wapnia.

Zwiększone zapotrzebowanie – w okresie ciąży, karmienia piersią, wysiłku fizycznego oraz chorób.

– w okresie ciąży, karmienia piersią, wysiłku fizycznego oraz chorób. Kawa, herbata, alkohol – spożywanie tych napojów w nadmiernych ilościach wypłukuje wapń z organizmu.

– spożywanie tych napojów w nadmiernych ilościach wypłukuje wapń z organizmu. Inne leki – przyjmowanie niektórych antybiotyków oraz hormonów może prowadzić do gorszego wchłaniania wapnia.

Objawy niedoboru wapnia

Twój niepokój powinny wzbudzić następujące symptomy:

zmęczenie i osłabienie mięśni,

skurcze mięśni,

bóle w stawach,

kruchość kości i podatność na złamania,

częste próchnice,

osteoporoza,

zahamowanie wzrostu (u dzieci),

zaburzenia rytmu serca,

biegunki i zaparcia,

krwotoki z nosa,

łamliwe paznokcie, sucha skóra, wypadanie włosów,

zaburzenia snu (bezsenność i nadmierna senność),

problemy psychiczne (np. depresje, stany lękowe i nerwice).

Leczenie niedoborów wapnia

Jeśli zauważysz u siebie objawy niedoboru wapnia, udaj się do lekarza rodzinnego. Specjalista zbada, czy nie cierpisz na chorobę przewleką i zleci badania krwi. Kobiety powinny sprawdzić, czy nie są w ciąży. Jeśli zajdzie taka potrzeba, lekarz przepisze ci suplementy diety. Ważne, by nie brać tabletek z wapniem bez konsultacji ze specjalistą, gdyż możesz dobrać złą dawkę.

Zmień również dietę i wzbogać ją o następujące produkty: