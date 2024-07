Wiele osób skarży się na bezsenność w czasie pełni Księżyca. Naukowcy nie wyjaśnili jeszcze, dlaczego satelita Ziemi może wpływać na zaburzenia snu.

Wiadomo, że obecność księżyca powoduje pływy morskie. Niektórzy przy uprawie roślin korzystają z kalendarza uwzględniającego fazy Księżyca w wysiewie i zbiorze. Księżyc wpływa też bezpośrednio na ludzkie życie – pełnia księżyca powoduje bezsenność u grupy osób.

Naukowe badania zależności między pełnią Księżyca a bezsennością

Na początku XXI wieku szwajcarscy naukowcy podjęli problem bezsenności zależnej od pełni Księżyca (http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(13)00754-9). Osobom badanym nie ujawniono, co jest badane, by wyniki były bardziej wiarygodne. Byli to ludzie między 20. a 74. rokiem życia. Odizolowano ich od światła naturalnego, a mimo to zauważalne były różnice między snem w czasie pełni i poza nią. Stwierdzono zmiany ilościowe i jakościowe w śnie tych osób. W czasie pełni wolontariusze zapadali w sen 5 minut później i spali 20 minut krócej. Inna była także jakość snu – faza głębokiego snu, czyli NREM, występowała o 30% rzadziej. Autorzy badań wysunęli przypuszczenie, że tak duży wpływ Księżyca na ludzki organizm wynika z tego, że niemal od zawsze Księżyc regulował cykl życia człowieka.

Odrzucone teorie wyjaśniające zależność bezsenności od pełni Księżyca

Wykluczono, że bezsenność przy pełni Księżyca wynika z wpływu fazy naszego naturalnego satelity na wodę zawartą w ludzkim organizmie. Co prawda Księżyc odpowiada za pływy morskie, ale nie wywołuje podobnych ruchów wody np. na jeziorach. Idąc tym tropem, można stwierdzić, iż ciało ludzkie jest zbyt małe, by Księżyc mógł mieć wpływ na wodę, z której owo ciało się składa. Izolacja osób poddanych badaniu od światła Księżyca w pełni obala również teorię, że to intensywny blask jest główną przyczyną bezsenności. Choć w codziennym życiu niewątpliwie jest to duża uciążliwość, jeśli chodzi o zasypianie.

