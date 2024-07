Herbata brzozowa działa moczopędnie i napotnie. Detoksykacja i usuwanie nadmiaru wody z organizmu wspomagają natomiast odchudzanie. Napar z liści brzozy do picia także polepszy metabolizm i pomoże pozbyć się skórki pomarańczowej.

Dzięki właściwościom odkażającym i regenerującym herbatę brzozową stosuje się również w leczeniu chorób skóry.

Napar z liści brzozy pomaga zrzucić zbędne kilogramy

Zbyt duża ilość wody w organizmie objawia się rozdrażnieniem i wrażeniem spuchnięcia, ale też utrudnia spadek wagi, a nawet tworzy cellulit. Z tego powodu ważne jest, by w odchudzaniu korzystać z preparatów moczopędnych, napotnych i detoksykujących. Taki jest napar z liści brzozy. Oprócz tego, że jego picie usuwa nadmiar wody z organizmu, to zawarte w nim substancje poprawiają wygląd skóry, a także likwidują stany zapalne i wspierają metabolizm.

Wpływ naparu z liści brzozy na układ moczowy

Liście brzozy w formie naparu pobudzają nerki do pracy, dzięki czemu zwiększają wydzielanie moczu i tym samym działają detoksykująco. Regularne picie naparu usuwa piasek z nerek i leczy zapalenie dróg moczowych.

Herbatę z brzozowych liści należy pić trzy razy dziennie

Napar do picia można przyrządzić zarówno z suchych, jak i ze świeżych liści brzozy. Najlepiej nadają się do tego liście zebrane w kwietniu i na początku maja. 1 łyżkę świeżych listków zalewa się szklanką wrzątku i zaparza przez kwadrans. Taką herbatę pije się trzy razy dziennie po 1/2 szklanki między posiłkami. Napar z suszu przygotowuje się w podobnych proporcjach: 1 do 2 łyżek liści należy zalać szklanką wrzątku i gotować przez 3 minuty na małym ogniu, a następnie odstawić na 10 minut pod przykryciem. Odwar powinno pić się kilka razy w ciągu dnia małymi łykami. Aby przygotowane napoje z liści brzozy zachowały właściwości i nie szkodziły, liście powinny być zbierane w miejscach nienarażonych na skażenie, poza miastem.

Przeciwzapalnie i regenerująco – działanie naparu z liści brzozy na skórę

Liście brzozy mają właściwości przeciwzapalne i regenerujące, dlatego przyrządzonym z nich naparem można przemywać zmiany chorobowe skóry, np. w łuszczycy i przy łojotoku. Saponiny, które znajdują się w liściach, ale zdecydowanie więcej jest ich w korze brzozy, wspierają łączenie kolagenu i elastyny, zapewniając skórze elastyczność. Liście brzozy pomogą na stany zapalne oczu i zmniejszą opuchliznę. Wystarczy nasączony herbatą brzozową wacik przyłożyć do problematycznych miejsc.