Herbata z liści brzozy działa moczopędnie, dzięki czemu oczyszcza organizm i pomaga w leczeniu chorób układu moczowego.

Żeby mieć stuprocentową pewność co do jakości herbaty ziołowej, trzeba susz przygotować samodzielnie. Listki brzozy potrzebne do zrobienia naparu zbiera się wiosną, gdy są jeszcze bardzo młode. Napar z liści brzozy pomaga w schorzeniach układu moczowego i bywa wykorzystywany do pielęgnacji cery i włosów.

Na napar nadają się tylko młode listki

Jeśli przyrządza się napar, który ma mieć właściwości lecznicze, trzeba zadbać, by surowiec na ten napój był nietoksyczny i odpowiednio przygotowany. Dlatego liście brzozy powinny być zbierane np. w lesie. Na herbatę najlepsze są bardzo młode liście, dlatego należy dokonać zbioru już w kwietniu, nadadzą się także te zerwane w pierwszych dniach maja. Suszenie powinno przebiegać w około 40 stopniach Celsjusza, jeśli wspomaga się ten proces poprzez umieszczenie liści w suszarce. Liście wyschną również samoistnie i będą nadawały się na napar, gdy zostaną ułożone w ciemnym i przewiewnym miejscu w temperaturze otoczenia.

Odchudzanie z pomocą naparu z liści brzozy

Napar z liści brzozy odtruwa organizm, a to za sprawą właściwości moczopędnych. Dzięki przyspieszaniu pracy nerek działa też wspomagająco w odchudzaniu. Nadmiar wody w organizmie jest szkodliwy, może objawiać się m.in. chronicznym zmęczeniem czy wrażeniem opuchnięcia.

Herbata z brzozowych liści zwiększa też wydzielanie potu, dlatego tym prędzej ilość wody zostanie uregulowana. Działanie moczopędne i napotne naparu z liści brzozy łączy się także ze wspieraniem metabolizmu. Sprawia to, że o wiele łatwiej jest zrzucić kilka zbędnych kilogramów, pijąc taką herbatę.

Włosy i cera polubią liście brzozy w formie naparu

Herbata z brzozowych liści może zostać wykorzystana w leczeniu zapalenia i wyraźnego zmęczenia oczu. Wacik należy zamoczyć w ostudzonym naparze z liści brzozy i przyłożyć do zamkniętych powiek. Taki okład zmniejszy obrzęk i przywróci powiekom naturalny kolor. Naparu można używać do przemywania całej twarzy, zwłaszcza jeśli cera jest problematyczna. Stany zapalne zostaną złagodzone, a skóra zregenerowana. Herbata z liści brzozy bywa stosowana również do pielęgnacji włosów.

Receptura przyrządzania naparu z liści brzozy

Żeby przygotować napar z liści brzozy, wystarczy 1 lub 2 łyżeczki suszu na szklankę wody. Po zalaniu liści wrzątkiem, trzeba je gotować przez 3 minuty. Po tym czasie napar należy zestawić z ognia i pozostawić na 10 do 15 minut pod przykryciem. Tak przygotowaną herbatę pije się kilka razy dziennie małymi łykami.