Mrożoną herbatę można przygotować w wielu odsłonach. Świetnie smakuje z dodatkiem rozmaitych owoców oraz soków. Jej nieodłącznym elementem jest pokruszony lód, plasterki cytryny oraz listki świeżej mięty.

Mrożona herbata jest doskonałym orzeźwieniem w letnie, upalne dni. Samodzielnie przygotowana w domu jest zdrowszą propozycją niż słodkie, kolorowe napoje kupowane w sklepach. Możemy ją przyrządzić z różnych rodzajów herbat, w zależności od indywidualnych preferencji.

Historia mrożonej herbaty

Pomysł na mrożoną herbatę, czyli „ice tea” zrodził się w Stanach Zjednoczonych w trakcie obchodzenia targów herbacianych. Ze względu na wysokie temperatury, ludzie odmawiali spróbowania różnych rodzajów gorących herbat. Aby zachęcić do degustacji, jeden z organizatorów dodał do herbaty kostki lodu, co szybko spotkało się z zainteresowaniem przybyłych gości.

Zalety mrożonej herbaty

Samodzielne przygotowanie w domu mrożonej herbaty umożliwia smakowo-zapachowe eksperymentowanie oraz niesie ze sobą wiele korzyści. Dużą zaletą jest to, że decydując się na przyrządzenie mrożonej herbaty w domu, rezygnuje się z kupna słodzonych butelkowanych napojów, które dostępne są w szerokiej ofercie na sklepowych półkach. Ich intensywne barwy oraz kolorowe nalepki wabią licznych konsumentów. Jednak wszelkiego rodzaju napoje gazowane zawierają w swoim składzie mnóstwo chemicznych substancji. Domowa ice tea jest pozbawiona tych toksycznych dla organizmu związków, a ponadto zawiera kontrolowaną przez konsumenta zawartość cukru.

Przepis na pomarańczowo-imbirową mrożoną herbatę

Składniki:

4 szklanki wody,

¾ szklanki cukru,

4 szklanki soku pomarańczowego,

4 szklanki napoju imbirowego,

8 łyżeczek sypanej herbaty Earl Grey

sok wyciśnięty z 2 cytryn,

cytryna w plasterkach,

pomarańcza w plasterkach.

Sposób przygotowania:

Zaparz mocną herbatę Earl Grey, a następnie dodaj cukier. Odczekaj 10 minut.

Następnie dodaj do herbaty napój imbirowy oraz sok pomarańczowy. Całość wymieszaj.

Dodaj sok z cytryn. Pomarańczę oraz cytrynę dorzuć do herbaty. Na koniec dodaj kostki lodu.

Przepis na mrożoną herbatę z cytryną

Składniki:

litr świeżo zagotowanej wody,

sok wyciśnięty z jednej cytryny,

2 saszetki czarnej herbaty,

kilka plasterków cytryny i limonki,

kruszony lód,

liście mięty,

5 łyżeczek miodu.

Sposób przygotowania:

W dużym dzbanku zaparz mocną czarną herbatę. Dodaj miód. Całość dokładnie wymieszaj.

Herbatę ostudź, a następnie chłódź w lodówce.

Dodaj wyciśnięty sok z cytryny.

Podawaj z plasterkiem cytryny i limonki oraz kostkami lodu.

Przepis na owocową mrożoną herbatę

Składniki:

litr gorącej wody.

3 torebki herbaty owocowej – smak owoców leśnych, malina lub truskawka,

2 łyżki soku truskawkowego,

kilka malin,

kilka truskawek,

skruszony lód,

listki mięty.

Sposób przygotowania:

W jednym litrze zagotowanej wody zaparz owocową herbatę. Następnie dodaj sok truskawkowy. Wymieszaj. Ostudź. Bezpośrednio przed podaniem do herbaty dodaj starannie umyte owoce, lód i listki mięty.