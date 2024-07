Naleśniki z kurczakiem na ostro to niecodzienny sposób podania słodkiego ciasta z mąki i mleka. Warto go wypróbować, bo takie danie jest dużo pożywniejsze niż naleśniki z dżemem czy serem i może posłużyć jako naprawdę obfity obiad. Naleśniki na ostro szczególnie trafiają w gust miłośników kuchni meksykańskiej, z którą to danie ma wiele wspólnego, zwłaszcza jeśli do farszu doda się czerwoną fasolę i kukurydzę.

Składniki:

1. Na naleśniki:

150 g mąki pszennej,

2 szklanki mleka,

2 jaja,

2 łyżki oleju,

1 łyżeczka cukru,

szczypta soli.

2. Na farsz:

50 g pikantnego keczupu,

1 podwójny filet z kurczaka,

1 papryka czerwona,

1 średnia cebula,

1 puszka pomidorów,

1 łyżka oleju,

szczypta sol, pieprzu i chilli.

3. Na sos:

250 g pikantnego keczupu,

150 g jogurtu naturalnego (1 małe opakowanie).

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Naleśniki:

Zmiksuj lub wytrzep trzepaczką mleko, mąkę i jajka z dodatkiem cukru, szczypty soli i oleju (by naleśniki nie przywierały do patelni). Rozgrzej patelnię i wylej na jej dno cienką warstwę ciasta (niecała chochla na dużą patelnię). Kiedy naleśnik zacznie odstawać, przewróć go na drugą stronę, pomagając sobie płaską drewnianą łyżką. Zdejmij kiedy druga strona tak samo się przyrumieni. Czynność powtarzaj, aż skończy się ciasto.

2. Farsz:

Filety pokrój w kostkę lub w cienkie paski i smaż na oleju. Dodaj do nich pokrojoną w piórka cebulę i posiekaną paprykę (najlepiej w cienkie paski). Odsącz pomidory (jeśli są całe, posiekaj je) i fasolę, a następnie dodaj je do farszu. Wyciśnij na patelnię trochę keczupu i dopraw wszystko solą, pieprzem i chilli. Duś jeszcze przez 10 min. Poczekaj aż gotowy farsz ostygnie i przełóż nim naleśniki – najlepiej rozsmaruj farsz na połowie naleśnika i przykryj go drugą połową.

3. Sos:

Możesz wymieszać jogurt z ketchupem i dospać do niego odrobinę ziół, np. prowansalskich. Otrzymasz w ten sposób sos mieszany o leciutko pikantnym smaku. Jeśli wolisz bardziej wyraziste dania, wyciśnij na naleśniki sam ketchup lub trochę ketchupu i trochę jogurtu. Pamiętaj jednak, że już sam farsz jest bardzo pikantny.

Smacznego!