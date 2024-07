Najbardziej kaloryczne owoce, to te, które są bardzo dojrzałe, mają wysoki indeks glikemiczny i dużo cukru. W czołówce znajdują się kokos, banan, mango oraz winogrona.

Od jedzonych z umiarem owoców nie przytyjemy, pod warunkiem, że nie będziemy ich łączyć z wysokokalorycznymi dodatkami czy posypywać cukrem. Ponadto suszenie owoców podnosi ich kaloryczność, dlatego należy uważać na każdy rodzaj tej wersji owocowej przekąski. Dla przykładu – 100 g świeżych śliwek węgierek to niecałe 45 kcal, natomiast 100 g suszonych to już 240 kcal.

Ważne jest, aby pamiętać, że nawet najbardziej kaloryczne owoce oprócz kalorii zawierają również wiele składników odżywczych potrzebnych organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego całkowite eliminowanie ich z jadłospisu jest niewskazane.

1. Kokos – około 350 kcal w 100 g

Owoc palmy kokosowej jest bardzo kaloryczny. Jego miąższ oprócz energii dostarcza dużą ilość niezbędnych witamin, mikroelementów i minerałów. Dlatego m. in. plama kokosowa nazywana jest drzewem, które zaspokaja wszystkie potrzeby. Miąższ i woda z wnętrza kokosa są bogatym źródłem witaminy C, żelaza, potasu oraz nasyconych kwasów tłuszczowych.

2. Banan – około 90 kcal w 100 g

Banan jest niezastąpiony, jeżeli potrzebujemy szybkiego zastrzyku energii, np. przed stresującą rozmową czy treningiem. Wyposażony w cukry proste, które są łatwo przyswajalne, zawiera również błonnik pokarmowy, dużo magnezu, witaminy z grupy B, wapń, fosfor oraz żelazo. Dzięki zawartości tych składników banany utrzymują nas w dobrym nastroju, wspomagając system nerwowy, wzmacniają kości, skórę i regulują procesy trawienne.

3. Winogrona – około 70 kcal w 100 g

Winogrona – w szczególności czerwone – to bogate źródło antyoksydantów – przeciwutleniaczy walczących z wolnymi rodnikami, które przyspieszają procesy degeneracyjne komórek. Antyoksydanty wspierają również prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Czerwone winogrona wspomagają pracę układu nerwowego, pokarmowego i krwionośnego. Wykazują działanie alkalizujące – dzięki czemu odkwaszają organizm. Znajdziemy w nich kwas foliowy, bor, witaminy z grupy B, C, E i K.

4. Mango – około 70 kcal w 100 g

Mango - nazywane „owocem młodości” jest zaliczane do najzdrowszych owoców na świecie. Jest bogatym źródłem witamin: C, A, E, witamin z grupy B. Jest stosowane w leczeniu biegunek, schorzeń układu moczowego i polecane szczególnie osobom w okresie rekonwalescencji. Mango zawiera dużą ilość antyoksydantów oraz enzymy wspomagające trawienie białek.

Pamiętajmy o ważnej zasadzie, która dotyczy jedzenia owoców. Najlepiej włączyć je do jadłospisu jako śniadanie lub dodatek do niego, ponieważ jedzone na pusty żołądek nie przysporzą nam problemów gastrycznych. Jeżeli jemy owoce w ciągu dnia – najlepiej robić to kilka godzin od ostatniego posiłku, w przeciwnym razie owoce utworzą w żołądku warstwę, która ulegnie procesom gnilnym powodując wzdęcia i uczucie przepełnienia, nie dostarczając organizmowi swoich składników odżywczych.