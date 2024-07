Dieta ujemnych kalorii jest sposobem na odchudzanie, który z założenia trwa maksymalnie dwa tygodnie i stosowany jest zazwyczaj w okresie wiosenno-letnim. Ułatwiony jest wtedy dostęp do świeżych warzyw i owoców, które zapewniają ujemny bilans kaloryczny i stają się podstawowym elementem diety.

Ujemny bilans kaloryczny

Organizm do strawienia i przyswojenia produktów potrzebuje energii. Przez posiłek dostarczamy organizmowi określoną liczbę kalorii. Jeśli liczba dostarczonych kalorii jest mniejsza niż ilość energii, jaką organizm musi wykorzystać by spalić zjedzony posiłek to możemy mówić o ujemnym bilansie kalorycznym. Do strawienia zjedzonej surowej marchewki organizm potrzebuje ok. 40 kcal. Jej wartość kaloryczna to 8 kcal. Bilans takiego posiłku jest ujemny, zatem organizm musi brakującą energię pozyskać z rezerw tkanki tłuszczowej lub glikogenu, wywołując tym samym utratę wagi.

Produkty prowadzące do ujemnego bilansu kalorycznego

Podstawą utrzymania ujemnego bilansu kalorycznego jest zjadanie produktów niskokalorycznych bogatych w błonnik, enzymy, wodę. Przyspieszymy w ten sposób proces trawienia i spalania tkanki tłuszczowej. Warzywa, które są wskazane przy stosowaniu diety ujemnych kalorii to przede wszystkim warzywa zielone np. brokuły, jarmuż, kapusta, groszek, sałata, szpinak, ale również marchew, kalafior, kukurydza, por. Ujemny bilans kaloryczny zapewnią nam owoce, takie jak: jabłka, jagody, żurawina, truskawki, poziomki, śliwki, grejpfruty.

Dieta ujemnych kalorii a zdrowie

Jedzenie samych warzyw i owoców, które zapewnią ujemny bilans kaloryczny nie jest dobrym pomysłem. W ten sposób nie dostarczamy organizmowi innych składników odżywczych, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu. Ponadto nie wypracowujemy właściwych nawyków żywieniowych, czego skutkiem będzie efekt jojo pojawiający się po odstawieniu kuracji.

Osoby uprawiające sport, karmiące matki, kobiety w ciąży, nastolatki, osoby z problemami związanymi z układem pokarmowym nie powinny stosować diety ujemnych kalorii.

