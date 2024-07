Aby wykorzystać przestrzeń na małym balkonie, warto zamontować do ściany stoliki z opuszczanym blatem lub donice stawiane okrakiem na balustradzie. Meble i akcesoria muszą być funkcjonalne i służyć przez wiele lat, należy więc je impregnować i wybierać materiały dobrej jakości.

Reklama

Powierzchnię małych balkonów także da się zaaranżować w interesujący sposób. Sprawdzą się tu wielofunkcyjne meble, które można złożyć i dowolnie przestawiać.

Efektowne donice stawiane okrakiem na balustradzie

Okrągłe oraz podłużne doniczki, nakładane na balustrady to wspaniałe rozwiązanie dla posiadaczy niewielkich balkonów, gdyż nie zajmują zbyt wiele przestrzeni. Wgłębienie na środku umożliwia łatwe zamocowanie odpornej na oddziaływanie promieni słonecznych oraz uszkodzenia mechaniczne ozdoby. Pasuje ona na balustradę lub murek o szerokości do nieco ponad 6 cm. Nie posiada ona otworów (ziemia nie przesypuje się dołem i nie brudzi balkonu), lecz w razie potrzeby można je bez problemu wywiercić lub wypalić. Balkon z doniczkami stawianymi okrakiem na balustradzie wygląda nowocześnie zarówno w domu, firmie, jak i restauracji.

Składane stoliki montowane do ściany to oszczędność miejsca

Przy bardzo małym balkonie najlepiej wybierać meble ażurowe, które go nie przytłoczą. Składany stolik z opuszczanym blatem to niezwykle proste i funkcjonalne rozwiązanie z nieskomplikowanym mechanizmem. Wygodnie będzie wybrać taki w kształcie prostokąta lub kwadratu (z zaokrąglonymi rogami) i umieścić go w rogu balkonu. Najsolidniejsze jest powieszone na mocnych hakach drewno egzotyczne, które gdy zostanie dobrze zaimpregnowane – będzie służyć przez lata. Można wybrać również stolik z metalu, dla ciekawszego efektu podwieszany na łańcuchach.

Zobacz także

Skrzynie, do których można chować sprzęty i na nich siedzieć

Jednymi z najbardziej wielofunkcyjnych mebli na mały balkon są wolno stojące skrzynie, idealne do umieszczenia w rogu. Mogą mieć oparcie oraz otwierane od góry wieko lub system wysuwanych szuflad, w których zmieszczą się koce, poduszki, czasopisma, zapasowe wkłady do świeczników itp. Blat może służyć jako stolik, ława lub siedzisko dla kota. Od spodu skrzyni można przymocować kółeczka, by łatwiej przesuwała się w różne miejsca balkonu.

Reklama

Płócienne osłony od słońca i wzroku sąsiadów stworzą klimat intymności

Gdy balkon znajduje się bardzo blisko sąsiadów lub istnieje potrzeba ochrony delikatnych roślin od gwałtownych podmuchów wiatru, idealna będzie płócienna osłona. Doskonale ochroni również przed palącym słońcem i pomoże stworzyć przytulną przestrzeń. Wybór jest ogromny: można postawić na różnego rodzaju tkaniny, jak np. płótno, rozpięte pionowo na balkonowych balustradach lub rozciągnięte nad głowami w postaci wodoodpornych, trójkątnych albo prostokątnych żagli.