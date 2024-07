Szałot śląski to rodzaj tradycyjnej sałatki warzywnej podsmażanej na patelni z dodatkiem sosu octowo-koperkowego. Można ją przygotować w zaledwie 20 minut.

Reklama

Szałot na śląsku był przygotowywany na wszelkie uroczystości rodzinne, np. chrzciny, komunie, wesela, pogrzeby i odpusty. Tradycyjnie serwowano go na śniadanie wielkanocne do gotowanej, białej kiełbasy. Na wigilię podawano go ze śledziami. Pierwotna wersja szałotu była znacznie uboższa, do jej przyrządzenia wystarczyło mleko, mąka, trochę pietruszki, maggi i kartofle. Całość doprawiało się octem z cukrem i pieprzem.

Szałot śląski – przepis na pożywne śniadanie i szybki obiad.

Szałot to smaczna sałatka, którą podaje się zarówno na ciepło, jak i na zimno. Jest niesamowicie sycąca.

Zobacz także

Potrzebujesz:

patelni,

miski.

Składniki na 4 porcje:

600 g ziemniaków,

250 g boczku wędzonego,

250 g ogórków kiszonych,

1 cebula,

1 pęczek kopru,

4 łyżki oleju roślinnego,

1 łyżka octu winnego,

sól (do smaku),

pieprz (do smaku).

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Wskazówki: Szałot śląski najlepiej smakuje podawany na ciepło.

Sposób przygotowania:

Obrane ziemniaki ugotuj i pozostaw do ostygnięcia.

Pokrój ziemniaki i boczek w centymetrową kostkę, a cebulę posiekaj.

Rozgrzej na patelni jedną łyżkę oleju.

Podsmaż wszystko, aż cebula się zarumieni i odstaw do ostudzenia.

Ogórki ze skórką pokrój w talarki.

Koperek posiekaj i wymieszaj z olejem i octem.

Dodaj wszystko do siebie i wymieszaj.

Dopraw solą i pieprzem według uznania. Gotowe.

Smacznego!