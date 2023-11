Krem z pieczarek to ciekawy pomysł na pożywną i oryginalną zupę. Pieczarki mają bardzo delikatny smak, dlatego najlepsze do nich są wyraziste i pikantne dodatki, np. natka pietruszki, czarny pieprz, czarnuszka, chili lub czosnek.

Pieczarkowy krem można podawać z grzankami, makaronem, ziemniakami, pieczonymi warzywami oraz pieczywem. W trakcie zakupów najlepiej wybierać pieczarki, które nie mają widocznych blaszek, są bardzo jędrne i świeże. Dzięki temu zupa będzie miała znakomity aromat i idealną konsystencję.

Przepis na krem z pieczarek w wersji fit - z natką pietruszki i chili

Pieczarki są niskokaloryczne. 100 g surowych pieczarek to niecałe 20 kcal. Dodatek pietruszki przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu, co jest szczególnie ważne w trakcie redukcji masy ciała i intensywnych treningów. Zawarta w chili kapsaicyna jest naturalnym termogenikiem, oznacza to, że przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Nieaktywne płatki drożdżowe nadają subtelny serowy smak bez dużej ilości dodatkowych kalorii i jednocześnie są bogatym źródłem witamin z grupy B. Mąka kokosowa jest doskonałym zagęstnikiem i sprawia, że zupy mają pełniejszy smak. Nie zawiera glutenu, natomiast uzupełnia dietę w łatwo przyswajalne białko.

Składniki na około 2 porcje:

500 g pieczarek,

1 średniej wielkości cebula,

1 szklanka drobno posiekanej natki pietruszki,

1 łyżka sosu sojowego jasnego,

1 litr bulionu warzywnego,

1 łyżka oleju rzepakowego lub z pestek winogron,

1 łyżeczki nieaktywnych płatków drożdżowych,

1 łyżka mąki kokosowej,

1 świeża lub suszona papryczka chili lub szczypta mielonego chili.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania:20 minut

Sposób przygotowania:

Wyszoruj dokładnie pieczarki pod bieżącą, zimną wodą i zetrzyj je na tarce o największych oczkach.

Pokrój cebulę w piórka i zeszklij na oleju (w rondlu lub garnku), wsyp pieczarki, dodaj sos sojowy, płatki drożdżowe i duś pod przykryciem przez około 10 minut.

Wlej bulion i zagotuj. Wsyp chili, mąkę kokosową i dokładnie wymieszaj całość.

Ostaw zupę z ognia i dokładnie zblenduj.

Ponownie zagotuj całość i dopraw do smaku.

Krem z pieczarek podawaj obficie posypany natką pietruszki.

Przepis na wegańską zupę krem pieczarkową – z mlekiem kokosowym, porem i kolendrą

Składniki na około 2 porcje:

500 g pieczarek,

1 łyżka oleju rzepakowego,

2 puszki mleka kokosowego,

2 łyżki sosu sojowego jasnego,

1 łyżeczka roztartych w moździerzu nasion kolendry,

1 duży pory lub 2 małe,

1 łyżka masła orzechowego (nie słodzonego),

pół łyżeczki soku z limonki lub cytryny,

świeżo mielony czarny pieprz.

Składniki na grzanki: 3 kromki pumpernikla lub innego bardzo ciemnego i wyrazistego w smaku pieczywa.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania:30 minut

Sposób przygotowania:

Wyszoruj dokładnie pieczarki pod bieżącą, zimną wodą i zetrzyj je na tarce o największych oczkach.

Rozkrój pora kilkakrotnie wzdłuż wbijając nóż tuż za korzeniem i wypłucz warzywo pod bieżącą wodą. W ten sposób będziesz mieć pewność, że pozbędziesz się piachu i zanieczyszczeń.

Pokrój pora w średniej wielkości kostkę lub cienkie talarki.

W dużym garnku rozgrzej olej i podsmaż por przez około 4 minuty często mieszając.

Do przesmażonego pora wsyp pieczarki i duś wszystko pod przykryciem przez około 10-15 minut.

Zalej warzywa mlekiem kokosowym, dodaj sos sojowy, kolendrę, masło orzechowe i zagotuj wszystko na małym ogniu pod przykryciem.

Odstaw zupę z ognia i dokładnie zblenduj.

Ponownie zagotuj całość i dopraw do smaku.

Przygotuj grzanki: pokrój pieczywo w kostkę i podsmaż na suchej patelni do momentu aż staną się chrupiące.

Pieczarkowy krem podawaj obficie posypany czarnym pieprzem.

Smacznego!